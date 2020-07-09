ВВП Украины серьезно снизился за время карантина

В период с января по май 2020 года ВВП Украины сократился на 5,9%. Причиной такого снижения послужила пандемия COVID-19.

Об этом сообщило Министерство экономики. Обзор экономической активности был опубликован на сайте ведомства 9 июля.

“По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле 2020 года). Соответственно сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%”, – заявили экономисты.

В министерстве также назвали пути оживления экономической активности. Так, при условии смягчения карантина, а также принятия правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии, возобновления роста ВВП можно ожидать уже в конце 2020 года.

Как ранее сообщал politua, пенсии украинцев пересчитают и повысят.