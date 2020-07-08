Пенсии в Украине вырастут для тех, кто выполнил все требования по стажу и достиг возраста 65 лет. Повышение минимальных выплат до 2600 гривен произойдет с июля 2021 года.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Пересчет пенсий связан с повышением минимальной заработной платы.

Так, в сентябре 2020 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 5,9% до 5000 грн. А вследующем году этот показатель повысят дважды.

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Соответственно вырастет и пенсия у тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Согласно закону они будут иметь право на выплату в размере не менее 40% минимальной зарплаты.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Ученая Лидия Ткаченко в комментарии изданию отметила, что с учетом, доплаты в 500 гривен доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, которую обещают власти в следующем году, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Аналитик Егор Комов также добавил, что с учетом скорости роста цен в Украине такое повышение выплат в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

Как ранее сообщал politua, в “Слуге народа” заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста в Украине.