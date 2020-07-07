В Минфине рассказали, сколько стоит подготовка одного украинского школьника

В сельской местности это гораздо дороже, чем в городской.

Министерство финансов Украины опубликовало бюджетные расходы на среднее образование в Украине по состоянию на 2019 год. Общие расходы школ составили почти сто миллиардов гривен.

Для публикации информации в ведомстве был разработан специальный интерактивный инструмент – дашборд. Он показывает, сколько тратят как в целом по стране, так и на уровне отдельных школ. Информация была собрана на основе данных о финансовых, количественных и качественных показателях работы учреждений общего среднего образования в 2019 году”.

В общей сложности были собраны данные о 14,2 тысячи образовательных учреждений, в которых учатся 3,9 миллиона школьников и работает 438,5 тысячи учителей. Средние затраты по стране на подготовку одного ученика составили 23,1 тысяч гривен в год.

При этом средние расходы на одного ученика в сельской местности (32,4 тысячи гривен) гораздо выше, чем в городах (19,1 тысячи гривен).

Самые крупные средние расходы на одного ученика были в Барышевском районе Киевской области – 81,6 тысячи гривен. А вот самые низкие – на Одещине, в Таировской поселковой ОТГ – всего 9,5 тысяч гривен.

Как ранее сообщал politua,в Украине уровень безработицы вырос до критического уровня.