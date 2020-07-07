Экономика

Валютные резервы Украины выросли до рекорда за восемь лет

ubr.ua

В НБУ объяснили такие показатели.

Золотовалютные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2020 года составили 28,52 миллиарда долларов США. Это рекордный с 2012 года показатель.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. В ведомстве подчеркнули, что за июнь резервы по сравнению с майскими показателями выросли более чем на три миллиарда долларов, или на 12,4%.

“Последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года. Существенный рост в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с этим финансирования, так и наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке”, – уточнили в Нацбанке.

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В частности, в июне Украина получила:

  • 2,1 миллиарда долларов от МВФ;
  • 500 миллионов евро от Евросоюза;
  • 353,3 млн евро от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте;
  • 1,16 миллиарда долларов были выкуплены НБУ на межбанковском рынке.

При этом Украина заплатила в июне 1,19 миллиарда долларов по внутренним и внешним долгам.

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – подвели итог в НБУ.

Как ранее сообщал politua, в Украине уровень безработицы вырос до критического уровня.

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