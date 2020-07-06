Проблема с безработицей в Украине превращается в катастрофу. Согласно официальным данным, ежедневно три тысячи украинцев становятся на учет в Государственной службе занятости.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Государство при этом не предпринимает никаких мер для того, чтобы поддержать работодателей.

Более того, в некоторых сферах украинской экономики проблемы для сохранения трудовых коллективов предприятиям государство создавало еще до начала пандемии коронавируса. В то время, как любому государству для того, чтобы удержать экономику от падения выгодно поддерживать работодателей. Такое мнение в сюжете выразил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

“Чтобы создать новое рабочее место, нужно в Европе выложить от 50 до 150 тысяч евро. И поэтому государству выгоднее поддерживать дешевыми кредитами. Делать все, чтобы экономика могла как можно скорее выздороветь”, – подчеркнул он.

Напомним, что уровень безработицы становится проблемой не только в Украине. За время всемирного карантина в США уровень безработицы достиг 15%, там работу потеряли около сорока миллионов человек. Похожая ситуация наблюдается и в Европейском Союзе, и в странах Азии.

Как ранее сообщал politua,в Украине пересчитают прожиточный минимум.