Что предпримет Зеленский после ухода Смолия?

С отставкой главы НБУ Смолия начинается кампания по борьбе за контроль над украинским банковским регулятором. Зеленский будет против команды Гонтаревой.

Яков Смолий никогда не руководил Нацбанком и был номинальной фигурой. Но его заявление (а оно будет поддержано Радой) открывает путь Зеленскому поставить своего человека и зачистить НБУ от людей Гонтаревой, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Ни для кого не секрет, что реальным руководителем НБУ после отставки Валерии Гонтаревой (она, де-факто, бежала, понимая все последствия банкопада) сначала продолжала быть сама Гонтарева, потом ее заменила Екатерина Рожкова. И все это время именно Рожкова руководила НБУ, а Смолий был неким фасадом», – пишет политолог.

Если говорить о политике НБУ имени Смолия, то ее можно свести к нескольким вещам.

Первое – создание государства в государстве. Нацбанк исходил из того, что его единственная задача – таргетирование инфляции.

«Рост экономики, восстановление кредитования и пр. его не интересовали. Отсюда и полное нежелание даже пробовать садиться за стол переговоров с Кабмином», – отмечает Денисенко.

Второе – это пирамида облигаций, доходность по которым в определенные моменты превышала 25%.

«И все это прикрывалось прекрасными отношениями с МВФ, который в своем меморандуме выделял НБУ (вместе с НАБУ) как священную корову. И именно поэтому, считалось, что сковырнуть Смолия будет невозможно», – подчеркивает Денисенко.

«Еще раз повторюсь: со дня своего назначения Смолий был английской королевой, но именно за его иммунитетом (он избран Радой на пять лет) прятались заместители: Рожкова, Чурий и Сологуб, которые продолжали работать исключительно в фарватере Валерии Гонтаревой», – отмечает он.

Смолий давно колебался и был готов идти в отставку еще месяц назад, но тогда его остановила Рожкова, указав на полную поддержку МВФ. Нынешняя отставка связана с двумя событиями.

Прежде всего, вчера Совет НБУ не продлил контракт с заместителем Смолия Чурием.

«Чурий – один из главных идеологов сверхнизкой инфляции, которая второй год подряд убивает экспортеров, а вместе с ними и бюджет», – подчеркивает Денисенко.

Смолий считал, что совет продлит контракт, ведь один из членов Совета будто бы перешел на сторону Рожковой, Смолий и Ко считали, что у них есть большинство в Совете. Но эта затея провалилась, и Чурия прокатили.

«Затем Совет Нацбанка признал работу НБУ провальной, а в четверг парламент должен голосовать отчет центробанка. В среду у Смолия и ряда других высокопоставленных чиновников было длительное совещание у президента, после которого Смолий сломался и написал заявление», – отмечает Денисенко.

Голова Нацбанку Смолій іде. Що це означає (коротко)Яків Смолій ніколи не керував Нацбанком і був номінальною фігурою…. Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 1 juli 2020

Теперь, очевидно, Рада должна поддержать это заявление. И здесь перед нами появляется две перспективы: либо назначат адекватного человека, который понимает, что НБУ – это не государство в государстве, или назначат кого-то под давлением МВФ.

«Главных кандидатов пока трое: Богдан Данилишин, Кирилл Шевченко и Владимир Лавренчук. Хотя сейчас все группы влияния будут пробовать ставить своих кандидатов», – подчеркивает Денисенко.

На самом деле Зеленскому нужно делать блиц-криг и ставить как можно быстрее нового председателя НБУ. Иначе птенцы Гонтаревой под четким давлением МВФ попытаются его переиграть.

«И здесь важен еще один факт. Отставка команды Гонтаревой открывает перспективу понять, кто и сколько заработал на банкопаде. Именно поэтому так активно определенные группы включились в нагнетание страхов о падении гривни», – подытожил Денисенко.