По состоянию на 3 июля Национальный банк Украины вывел следующий официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,18 грн;

1 евро – 30,67 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

По сравнению со значениями за 2 июля курс доллара вырос на 41 копейку. Впервые с 21 апреля цена американского доллара в Украине превысила психологическую отметку в 27 гривен. В общей сложности за последнюю национальная валюта ослабла по отношению к доллару на 48 копеек.

Ряд экономических экспертов связывают такой рост курса с возможной отставкой главы НБУ Якова Смолия. Но при этом уточняется, что реакция валютного рынка может оказаться кратковременной.

“Понятно, что финансовый рынок не любит, не приветствует и боится любых изменений. Не только в Украине, это так в любой стране мира. Поэтому мы вправе ожидать, что рынок может паниковать на протяжении ближайших нескольких дней. Но также правда, что, как только будут сделаны соответствующие назначения и заявления о том, что монетарная политика будет оставаться в том же русле, я думаю, рынок моментально успокоится”, – пояснил в комментарии сайту “Сегодня” советник президента Украины Олег Устенко.

При этом курс евро вырос на 67 копеек – после повышения на 13 копеек 2 июля. Это также рекордный показатель с начала апреля 2020 года.

Как ранее сообщал politua,украинцы вывели из банков почти три миллиарда гривен.