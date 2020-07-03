Народные депутаты фракции “Слуга народа”, во главе с руководителем профильного комитета Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект №3515, который должен увеличить прожиточный минимум почти в два раза.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. По информации издания нардепы предлагают привязать этот показатель к средней зарплате, в то время как сейчас рассчитывается как стоимость определенного набора товаров и услуг и зависит от уровня цен в стране.

Так, согласно последним данным Госстата, в настоящее время средняя зарплата в Украине составляет 11 446 гривен. После принятия документа прожиточный минимум должен будет составлять не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на один процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты.

Соответственно, официальный прожиточный минимум сейчас равен 2118 гривен, а исходя из предложения “Слуг народа” должен быть не ниже 4578 грн (40% минималки).

Однако у этого законопроекта есть ряд существенных минусов, отмечают журналисты. Так, минимальная зарплата, социальные выплаты и оклады на предприятиях будут отвязаны от прожиточного минимума. Оклад же будет устанавливаться раз в год по предложению Минфина. Но при этом для частных предприятий будет действовать правило: оклад не может быть меньше 50% установленного норматива. Это может привести к серьезным проблемам:

Зарплаты чиновников не будут зависеть от прожиточного минимума, а будут вручную устанавливаться правительством раз в год.

Частные предприятия смогут официально платить на 50% меньше, чем государственные. Остаток же зарплаты частники смогут доплачивать в конверте.

Резкое повышение официального прожиточного минимума никак не отразится на заработных платах.

От прожиточного минимума отвяжут минимальную зарплату и социальные выплаты.

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