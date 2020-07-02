Экономический крах: запустят ли станок в НБУ?

В Украине грянул 7гром среди ясного неба – в отставку подал глава НБУ Смолий. Каких потрясений следует ждать в экономике украинскому обществу.

Заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о своей отставке и политическом давлении на него – мощный сигнал не только зарубежным партнерам Украины, но и гражданам страны, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Это сигнал о том, что время, когда мы могли говорить хотя бы об относительной стабильности национальной валюты приходит к своему завершению.

«Что уже вскоре гривна может превратиться просто в резаную бумагу, в веселые картинки, а не в деньги. Что одно из последних достижений власти 2014-2019 годов, еще не уничтоженное после катастрофических для Украины президентских и парламентских выборов 2019 года, будет уничтожено», – пишет публицист.

У действующей власти просто нет другого выхода, кроме как запустить печатный станок. Деньги заканчиваются. Если не начать их печатать, скоро даже самые преданные сторонники Владимира Зеленского заметят, что король – голый.

«Заметят по «голому» холодильнику, по отсутствию пенсий и зарплат – по всему тому, что неизбежно должно было случиться после голосования за Зеленского и только усугубилось из-за эпидемии и карантина», – отмечает Портников.

Кроме того, в запуске печатного станка заинтересованы олигархи и их лоббисты в окружении Зеленского. Потому что они точно понимают – появится возможность в очередной раз ограбить украинцев.

«Скупить все задешево. А разве не ради этого они объединялись в поддержку Зеленского в 2019 году? Разве они не «сделали нас вместе»?», – подчеркивает Портников.

Но если печатать деньги – это не будет выходом ни для кого. Сколько не выдавай бумагу вместо зарплат и пенсий – деньгами она не станет. Запущенный станок – это инфляция, повышение цен, пропажа товаров.

«И все это в условиях, когда украинцы и так беднеют с каждым днем, когда накопленные гривны – единственная надежда дожить до новой зарплаты или новой работы. И вдруг все это превращается в труху!», – отмечает Портников.

«Какой власти удастся удержаться после этого? Какая нестабильность после этого наступит? Какой агрессор удержится от искушения захватить еще кусок украинской территории?», – уточняет он.

Если власть начнет печатать деньги, она может уничтожить не только себя саму, но и государство.

Западные партнеры Украины это прекрасно понимают. «Независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы» Нацбанка – заявил представитель МВФ Джерри Райс.

Послы группы семи отметили, что потеря независимости НБУ поставит под угрозу надежность реформ в Украине и их поддержку.

«В переводе с дипломатического языка это означает, что денег не будет. Вообще. И денег МВФ в частности», – подчеркивает Портников.

А будет еще и дефолт. Который только прибавится к инфляции, повышению цен, пропаже товаров. Только в еще большей степени уменьшит покупательную способность украинцев. Только в еще большей степени добьет украинскую экономику.

«Еще несколько дней назад я был уверен, что весь этот кошмар случится осенью», – подчеркивает Портников.

«Но, кажется, он может произойти уже летом», – подытожил Портников.