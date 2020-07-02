Саудовская Аравия угрожает обвалом мировых цен на нефть

Саудовская Аравия пригрозила устроить обвал цен на нефть. Они обещают пойти на этот шаг в том случае, если Ангола и Нигерия не начнут сокращать собственную нефтедобычу.

Об этом, со ссылкой на агентство Dow Jones сообщил “Прайм“. По их информации, эти государства взяли на себя подобные обязательства в рамках соглашения ОПЕК, однако не выполняют их.

По информации из собственных источников агентства, во время видеоконференции стран ОПЕК, которая состоялась еще 18 июня, министр энергетики королевств Абдулазиз бен Сальман заявил, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать позиции Анголы и Нигерии.

“Мы знаем, кто ваши покупатели”, — подчеркнул министр. Агентство также уточняет, что столь жесткая позиция фактического лидера организации ОПЕК угрожает новым обострением среди стран-членов картеля.

Как сообщал politua, ранее цена на нефть начала расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЭК+