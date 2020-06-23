НБУ опубликовал рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Первое место среди кредиторов Украины в первом квартале 2020 года традиционно занял Кипр. Это указывается в данных обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 марта.

Об этом сообщается на сайте НБУ, который обнародовал соответствующий квартальный отчет. По их информации, общий объем долга частного сектора на конец первого квартала этого года составил 43 470 миллиона долларов – без учета еврооблигаций и кредитов, предоставленных под правительственные гарантии.

Самая большая часть украинского долга приходится на Кипр – 21 785 миллиона долларов. на втором месте Великобритания с 5 681 миллиона долларов, а на третьем Нидерланды – 2 382 миллиона долларов.

Четвертое место в отчете заняли Британские Виргинские острова – 1 435 миллиона долларов, а завершает пятерку Германия – 1 426 миллиона долларов.

Кроме того Нацбанком были обнародованы данные по валовому внешнему долгу Украины. За первый квартал 2020 года он сократился с 121,739 миллиарда долларов до 120,334 миллиарда.

Как ранее сообщал politua, украинская экономика в 2020 году может упасть более чем на 5%.