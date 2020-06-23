Карантин для Украины опаснее коронавируса: Шмыгаль

Введение полного, жесткого и тотального карантина в Украине может ударить по экономике сильнее, чем эпидемия COVID-19. Карантинные меры уже привели к падению экономики Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью, опубликованном на его странице в Facebook. При этом он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране уже неделю ухудшается, поэтому чтобы не получить такую волну заболеваний, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры.

“Полный карантин – он разрушает экономику и может привести к еще более фатальным последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина использует модель адаптивного карантина. Европа тоже называет такие модели локальными карантинами”, – сказал Шмыгаль.

Именно по этой причине, подчеркнул премьер, чтобы не допустить еще большего распространения эпидемии и спасти жизни украинцев, правительство вынуждено было пойти на более жесткие меры – в частности, штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

Напомним, что украинская власть начинает всерьез говорить о начале второй волны эпидемии коронавируса в стране. Так, если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь вышел на показатель 700-800 в сутки. По мнению чиновников украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости.

Ранее politua рассказывал о новой вспышке эпидемии коронавируса в Украине – на этот раз она произошла на Волыни. Главными виновниками называют людей, которые участвовали в богослужениях.