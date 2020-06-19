Украинских льготников будут проверять по новым правилам

Теперь проверка делится на три этапа. Те, кто не пройдут ее, останутся без соцпомощи.

В Украине проводится активная проверка всех получателей финансовой социальной помощи. Теперь все украинцы проходят три этапа верификации.

Как сообщает OBOZREVATEL, для этого еще в 2019 году был принят закон, который разрешил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года не получает от государства ни единой льготной копейки.

Новая верификация льготников выглядит следующим образом:

Органы социальной защиты собирают необходимые документы и проверяют их на достоверность. Например, если украинец приобрел авто, которое стоит более 50 тысяч гривен и скрыл факт покупки в своей декларации, чтобы оформить субсидию, чиновники в реестре увидят такую покупку и сразу же откажут в выплате. Текущая верификация – проводится во время того, как человек получает помощь. Если станет известно, что гражданин нарушил условия предоставления помощи и скрыл эту информацию, выплаты сразу же прекратят. Ретроспективная верификация – на протяжении трех лет после того, как человек перестал получать деньги от государства, его могут и будут проверять.

Какая информация будет доступна проверяющим

Сведения о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах.

Реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи и уполномоченный субъект, который выдал документ, срок действия документа), похищенных (утраченных) документов, места жительства.

Информация о нарушении пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения.

Информация о таможенном оформлении ввезенных на территорию Украины транспортных средств и/или их составных частей, имеющих идентификационные номера.

Выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения.

Информация об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, либо же признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Что будет с нарушителями

Выплата социальной помощи людям, которые не прошли вышеуказанную верификацию, будет прекращена. Более того, нарушителей могут заставить вернуть полученные ими деньги обратно в бюджет. Например, вернуть назад придется незаконно полученную субсидию.

Как ранее сообщал politua, фракция “Слуги народа” в парламенте предложила отбирать у украинцев водительские права за долги по коммунальным платежам.