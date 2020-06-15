За долги по оплате коммунальных услуг украинцев хотят лишать прав управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде представители фракции “Слуга народа”.

Об этом сообщает издание “Вести“. Этот документ также предлагает ликвидировать необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов, чтобы долги было проще взыскивать.

Согласно тексту законопроекта, все должники должны будут погасить или реструктуризировать свою задолженность до 1 октября 2020 года, заключив договор с поставщиками услуг или с управляющей компанией. Рассрочка оплаты возможна на срок до 60 месяцев, однако ежемесячный платеж при этом не может превышать 25% от дохода для работающих. Ключевой пункт документа заключается в том, что в случае подписания договора о реструктуризации должник сохранит свое право на получение субсидии и прочих льгот.

Если же подобный договор заключен не будет, то должников будут ждать суд, исполнительный документ и принудительное взыскание. Последнее делится на два вида – это ежемесячное автоматическое взыскание 50% зарплаты до полного погашения долгов, либо взыскание за счет имущества должника, в том случае, если долги за коммуналку превышают сумму платежей за три месяца.

Кроме того, документ предлагает ряд нематериальных наказаний для должников. В частности, при наличии задолженности госисполнитель может вынести постановление о запрете выезда за границу, ограничении в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту.

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