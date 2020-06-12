“Киевхлеб” впервые отправил украинские булочки в Великобританию

Компания “Киевхлеб” начала экспортные поставки в Англию. Первая партия продукции уже была успешно отправлена.

Украинская компания “Киевхлеб” начала экспорт своей продукции в Великобританию. Первая партия, объемом в четыре тонны, уже отправилась за рубеж.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Там подчеркнули, что на сегодняшний день компания успешно осуществляет поставки в тридцать стран мира на трех материках – Европе, Азии и Северной Америке.

“Мы отправили в Великобританию сушки, соломку, пряники, печенье и крендельки нескольких видов. До конца года планируем нарастить экспорт как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем по 10-15 тонн ежемесячно”, – заявил руководитель экспортного управления “Киевхлеба” Александр Микитенко.

По информации, предоставленной компанией, в настоящее время общий объем экспорта продукции длительного хранения составляет около полутора тысяч тонн в год. А уже к 2020 года “Киевхлеб” планирует открыть до пяти новых экспортных направлений.

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