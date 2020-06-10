Правительство вводит мораторий на повышение налогов и сборов по топливу до 2021 года

Мораторий будет введен в рамках программы по выходу из экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Правительство Украины вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Исходя из этого, любое повышение налогов на все виды топлива будет противоречить правительственной стратегии.

Об этом говорится в ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на запрос относительно возможного увеличения акциза на сжиженный газ, передает РБК-Украина.

“Предполагается введение моратория на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления в период восстановления после кризиса и для сохранения ликвидности предприятий”, – уточняется в ответе министерства.

Кроме того, в Минэкономики акцентировали внимание на том, что любое повышение налогов на все виды топлива противоречат стратегии правительства. Соответственно, поддерживается подобные меры министерством не будут.

Как сообщалось ранее, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики еще 22 мая отложила принятие решения относительно акцизов и квот на сжиженный газ и дизельное топливо до следующего заседания.

Ранее politua писал о том, что в Украине вырастет цена на газ для домохозяйств. Повышение произойдет уже в июле 2020 года.