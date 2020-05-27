России не хватит резервов на эпидемию и кризис

Как и прогнозировалось ранее у Путина нет резервов, что бы вытянуть российскую экономику из грядущего кризиса на фоне свирепствующей пандемии.

Несмотря на все бравурные заявления, российских резервов не хватит, что бы пережить эпидемию коронавируса и грядущий экономический кризис. То, о чем ранее писали зарубежные аналитики, а в России воспринималось как фейки, начинают подтверждать сами россияне, сообщает Telegram-канал «Вольнодумец», отслеживающий ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Громкие заявления российского руководства о триллионных резервах в различных российских фондах оказались, мягко говоря, с меньшим количеством нулей», – говориться в сообщении Telegram-канала.

«Итак, если у вас есть достаточно денег, будете ли вы бегать по знакомым и брать взаймы? Но вот если вы трендите, как Свирид Петрович Голохвастов, что у вас «деньги, куры не клюют», тогда «это очень и очень. Да, но, нет!», – уточняется в сообщении Telegram-канала

Вот скорее всего, в такой ситуации сейчас пребывают компании российской газоколонки.

«Неудачная многоходовочка со странами ОПЭК привела к падению стоимости российской нефти ниже ее себестоимости. Коронавирус усугубил все, остановил производство и обнажил несостоятельность российской экономики, полностью зависимой от цен на нефть и газ», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Чтобы сдержать резкое падение рубля, в марте российским банкам в срочном порядке пришлось продавать 9 тонн золота на Лондонской бирже. И к этому привела не только эпидемия, а явные экономические и политические просчеты кремлевских стратегов.

«Так, фактически прекратил свое существование грандиозный и широко разрекламированный проект «Сила Сибири», похоронивший 55 млд долларов российских налогоплательщиков», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

В апреле похоже умер еще один грандиозный проект «Северный поток-2», суммарной стоимостью 10 млрд евро, который был призван обеспечить энергетическую гегемонию России в Европе.

«И вот в Кремле в срочном порядке появился новый мегапроект Газохимического комплекса (ГХК) «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге, о чем сообщает lenta.ru. Совокупная стоимость проекта, по предварительным оценкам достигает 2,4 триллиона рублей», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

Проект будет состоять из двух связанных производств – газоперерабатывающего, включающего завод по сжижению природного газа (13,3 млн тонн), и газохимического (2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов и 3,6 миллиона тонн этана, который и будет сырьем для ГХК.

«Но стоимость проекта в Усть-Луге может возрасти на миллиарды долларов из-за необходимости построить морской терминал для отгрузки продукции, а также резервуаров для хранения этана. По мнению российских аналитиков, сжиженный газ из Усть-Луги позволит «Газпрому» выдержать конкуренцию на европейском рынке в случае снижения трубопроводных поставок», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Понятное дело, что Путин хочет «перебить» поставки американского сжиженного газа в Европу за счет снижения расходов на его транспортировку.

«Ради этого ГХК и строится, ну и на всякий случай, если «Северный поток-2» так и не достроят. Но дело в другом. Денег на это нет!», – отмечается в сообщении Telegram-канала

По словам главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова, «ранее предполагалось, что деньги на ГХК выделит правительство из «Фонда национального благосостояния», но кризис вынудил скорректировать планы». Поэтому одним из вариантов, где взять деньги на строительство, считается «создание фондов коллективных инвестиций граждан».

«Проще говоря, занять деньги у населения!», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала

Так а куда делись триллионные запасы РФ, которых «куры не клюют»? На войну и содержание оккупантов на Донбассе РФ ежегодно тратит 2 млрд долларов.

«А на строительство ГХК комплекса нет?», – уточняется в сообщении Telegram-канала

О том, что денег у российских банков нет свидетельствует и данные «Объединенного кредитного бюро» РФ, по данным которого «в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились почти на 40 процентов».

«И в этом не только вирус виноват, экономика», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.

Об этом говорят и российские аналитики центра «Сколково». Они предсказали РФ сильнейший экономический кризис. «Почти половина бюджета России приходится на доходы от торговли энергоресурсами.

«Однако из-за пандемии и глобального потепления спрос на ископаемые источники энергии резко упал. Это на 15 лет раньше, чем прогнозировало российское правительство…», – отмечается в сообщении Telegram-канала

Если российская экономика не адаптируется к новой реальности, то доходы бюджета будут «падать драматически», а рост ВВП страны в ближайшие 20 лет ограничится 0,8 процента».

«Так куда же делись несметные резервы? Не захватническая ли политика Кремля их съела?», – подытожили в сообщении Telegram-канала