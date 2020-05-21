Экономика

Новый антирекорд газовых цен в Европе

В Европе продолжают падать цены на газ.

В Европе цены на газ обвалились до нового исторического минимума, делая поставки российского газа нерентабельными. У «Газпрома» теперь большие проблемы.

Цены на газ в Европе продолжают свое победное шествие к нулю. Похоже у Кремля возникает новая головная боль от потери одного из основных источников дохода и утрате своего «газового» оружия, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Буквально вчера я писал о том, что на ведущих европейских газовых хабах цены на «голубое золото» установили очередное историческое «дно», как наступила «черная среда», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, уже хорошо нам известный газовый хаб «TTF», что в Нидерландах, предлагает 1 тысяча кубометров по цене менее $50 – $49,26!

«В свою очередь бельгийский интегрированный газовый рынок предлагают 1 тыс кубометров газа по цене менее $48, а именно, с падением до отметки $47,97!», – отмечает Коваленко

Таким образом, цена на газ в Европе опустились до уровня, тотальной нерентабельности для российского «голубого золота».

«Такой ценовой тренд не только повлечет за собой колоссальные убытки для российского «Газпрома», но и поставит под вопрос реализацию его амбициозных проектов, которые зарождались в эпоху комфортного ценового баланса в пределах $300-$400 за 1 тыс кубометров», – подчеркивает Коваленко.

Отметим, что такая ситуация порождает потенциальную угрозу колоссальных потерь для федерального бюджета России. «Национальное достояние» России – газовый монополист «Газпром» теряет не только свою корпоративную прибыль, но и сокращаются поступления в бюджет, как в виде налогов, так и доли государства от прибыли компании.

«Падение цен на газ в Европе, а также сокращение поставок «голубого золота» неизменным покупателям, поставили в крайне невыгодное, а если быть совсем откровенным – катастрофическое положение монополию «Газпром», – отмечает Коваленко в своей статье на страницах портала «Информационное Сопротивление».

«Ведь одно дело, когда для мировой страны-бензоколонки (как в свое время Россию прозвал сенатор США Джон МакКейн), наступает «черный вторник» или «черная пятница» падения цен на ключевое экспортное и питающее экономику и бюджет сырье, а совсем другое дело, когда «черным» становится весь год», – добавил он.

И 2020-й можно смело назвать «черным» для «Газпрома». Ведь на сегодняшний день цена на газ в Европе уже достигла исторического минимума!

«Например, вчера на ключевом нидерландском хабе TTF за 1 тыс кубометров предлагали $49,26, а в Бельгии и вовсе цена опустилась до $47,97 за 1 тыс кубометров», – подчеркивает Коваленко.

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Примечательно, что настолько низких цен на газ не прогнозировало ни одно, даже самое пессимистичное агентство. Например, агентство «S&P Global Platts» прогнозировало обвал цен на газ до $100 за 1 000 м³ не ранее, чем к июню, а Оксфордский институт энергетических исследований рассчитывал на падение цен на газ до $70 за 1 000 м³ аж к концу к концу 2020 года.

«Но не только падение цен на газ оказывает давление на «Газпром». Головной боли российской газовой монополии, погрязшей в долгах на сумму более $50 млрд, добавляет падение экспортных мощностей. Причем по некоторым направлениям это падение полностью нивелирует реализованные проекты трубопроводов», – отмечает Коваленко.

Например, на этой неделе стало известно, что Турция свела к минимуму поставки по газопроводу «Турецкий поток», сократив их в 7 раз, до 210 млн кубометров. Относительно же 2018 года, поставки российского газа рухнули в 14 раз, уступив место СПГ из Алжира, Катара, Нигерии и США.

«То есть, вопрос окупаемости «Турецкого потока» даже в некой долгосрочной перспективе, становится еще более размытым, чем пустынный мираж», – подчеркивает Коваленко.

Но не с одной лишь Турцией в дверь «Газпрома» постучалась беда – поставки в Европу показали обвал более чем на 19%, с рекордным пике Германии – 45% и Австрии – 25%.

«Дешевый, нерентабельный газ, падение спроса, долги, невостребованные на полную мощность, не окупающиеся газопроводы («Турецкий поток» и «Сила Сибири») и незавершенные, зависшие проекты («Северный поток — 2»), которые будут не меньшей обузой для монополии», – подчеркивает Коваленко.

И это не полный набор возникших у «Газпрома» в этом году проблем, ведь есть еще и внутренние, в том числе, проявляющиеся в борьбе между кремлевскими группировками за управление «народным достоянием».

Таким образом, народное достояние «Газпром» уже не медленно и уверенно, а стремительно и неудержимо превращается в «народную обузу».

«И с какими результатами эта обуза завершит нынешний год, покажет лишь время, но то, что выйдет из него она уже не такой как прежде – факт неоспоримый. Если конечно выйдет вообще…», – отмечает Коваленко.

«Вот, что бывает, когда все «величие» выстраивается исключительно на сырьевой составляющей», – подытожил он.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер Информационное Сопротивление

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