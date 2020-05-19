В Европе начался обвал цен на российский газ

Цены на российский газ в Европе установили минимум, который не смог спрогнозировать ни один, даже самый пессимистичный, эксперт.

Российские дела на газовым рынке Европы идут из рук вон плохо. Вслед за проблемой строительства «Северного потока – 2» начался обвал цен на российский газ, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Буквально в начале апреля я отмечал, насколько стремительно цены на российский газ в Европе падают, не только ставя в неудобное положение аналитиков рынка, но и саму РФ, как очередное падение обновило долгожданные минимумы», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, если всего две недели назад, российский газ на голландской бирже «TTF» и бельгийской «ZTP» торговался в пределах $60 за 1 тысячу кубометров, то на этой неделе на нидерландском хабе «TTF» цена опустилась ниже $55 до $54,1 за 1 тыс кубометров. В свою очередь в Бельгии цена и вовсе спикировала до $51,68 за 1 000 кубов.

«На сегодняшний день цены на рынке представляют собой, куда худшую реальность, нежели даже самый пессимистичный прогноз экспертов, делавшийся пару месяцев назад», – отмечает Коваленко.

Например, агентство «S&P Global Platts» ожидало падение цен на газ до $100 за 1 000 м³ лишь к июню, а Оксфордский институт энергетических исследований, прогнозировал цену в $70 за 1 000 м³ лишь к концу нынешнего года.

«Между тем за окном середина мая и $51,68 за 1 000 м³!», – подчеркивает Коваленко.

Конечно, нельзя не отметить, что пока «Газпрому» удается данное пике компенсировать благодаря наличию долгосрочных контрактов, но они не являются абсолютной подушкой безопасности для монополии.

«Ведь на сегодняшний день, цена ниже $100 за 1 000 м³ полностью нивелирует окупаемость всех поставок и реализуемых проектов, выводя их в чистый убыток», – отмечает Коваленко.

«Что тут скажешь – отличная многоходовочка!», – подытожил он.