Россия сильно зависит от украинского транзита

«Северный поток-2» на сегодняшний день не является надежным решением для транзита газа из России в Европу, в обход Украины.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что компания-оператор «Северного потока-2» собирается завершить его строительство к концу 2020-началу 2021 года, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«При этом Зеле – его компания является европейским партнером кремлевского проекта – отметил, что точных сроков завершения строительства он не знает», – пишет публицист.

И сказал Зеле правду: сейчас никто не знает, когда будет завершено строительство «Северного потока-2» и будет ли оно завершено вообще.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было завершить строительство газопровода после введения американских санкций против западных компаний-участниц путинской авантюры, не доплыло до места своей возможной работы и взяло курс в обратном к цели направлении – в порт Находки, где оно и находилось до отплытия к Балтийскому морю.

«При этом мы даже не знаем до конца, действительно ли судно «Академик Черский» может быть задействовано для строительства трубопровода или это очередной блеф Кремля», – отмечает Портников.

Ситуация для «Северного потока-2» осложняется еще и тем, что в ситуации резкого падения спроса на энергоносители возникает вопрос целесообразности существования альтернативного маршрута доставки газа в Европу.

«И уменьшает интерес к продолжению строительства у западных лоббистов кремлевских интересов», – подчеркивает Портников.

«А это означает, что Россия еще долго будет находиться в непосредственной зависимости от транзита по украинской газотранспортной системе», – добавил он.

С одной стороны, из этого следует, что Кремль не может позволить себе большую войну на украинской территории из опасений уничтожить газопровод и возможности для прибыли «Газпрома».

С другой – то, что Москва будет стремиться дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

«Привести к власти в нашей стране послушное правительство, которое будет подчиняться требованиям Кремля, а значит – интересам «Газпрома», – отмечает Портников.

Каждый день задержки с запуском «Северного потока-2» будет усиливать стремление Кремля к этой дестабилизации, увеличивать давление на неопытного украинского президента Владимира Зеленского и его окружение. Украинцам стоит готовиться к новой серьезной конфронтации с Кремлем, его разведчиками, дипломатами, диверсантами, пропагандистами и менеджерами «Газпрома».

«Хотя, в принципе, все это одни и те же люди», – подытожил Портников.