Опасность и возможности: как Украине победить мировой кризис

Экономический кризис больно ударит по всем странам мира. Но если развитые экономики вроде КНР, США, Германии будут «трудности», то для таких государств как Беларусь и Украина это будет большой проблемой, пишет в Telegram-канале «Украинского института будущего» эксперт программы «Международная и внутренняя политика» аналитик Игорь Тышкевич.

«Но готовиться к худшему заранее, потому что в Китае слово кризис состоит из двух иероглифов «опасность» и «возможность», – пишет эксперт.

Сегодня уже можно оценить несколько ключевых особенностей начала кризиса.

Во-первых, страны выходят из карантина в разное время.

«То есть, часть государств начинает политику восстановления своей торговли, другая – «закрывается», – отмечает Тышкевич.

Во-вторых, ключевые экономики мира включают «печатный станок» – заливают экономику дешевыми деньгами, стимулируя рост потребления и компенсируя потери производителям.

В-третьих, международные перевозки в кризисе – это значит, что выигрывает тот, кто имеет гарантированное, дешевле логистическое плечо.

«Время для локализации производств, создание СП и обмена технологиями», – подчеркивает Тышкевич.

В-четвертых, кризис – время уменьшение спроса на технологические товары. Ключевые экономики стимулировать спрос на них.

«Появится возможность реализовать крупные инфраструктурные проекты в промышленности, сфере разработок и тому подобное», – отмечает Тышкевич.

В-пятых, неравномерное выход государств из «карантина» дает шансы поиска новых рынков сбыта.

«Для этого необходимо концентрация усилий дипломатических представительств, торгово-промышленных палат и аналитических центров для оценки, какие группы товаров исчезают из целевого рынка, можно ли их заменить своей продукцией», – подчеркивает Тышкевич.

И, наконец, как бы это цинично ни звучало – военпрома. В условиях кризиса многие правительства развивающихся стран одним из алгоритмов действий видят «маленькую победоносную войну». Им нужна будет техника. Но развивающиеся страны не могут позволить дорогую технику США, КНР, частично РФ.

«Есть возможность выхода на новые рынки. И привлечение на свою территорию технологий (и сборки) из упомянутых государств, за исключением разве что России», – подытожил Тышкевич.