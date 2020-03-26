Пандемия и мировой кризис: какой удар нанесет коронавирус по украинским аграриям?

Еще буквально неделю назад в Украине, в т.ч. и среди аграриев, преобладало мнение о том, что коронавирус нам не страшен и вообще нас не затронет, и что эта тема сильно раздута и преувеличена, пишет на страницах издания «Фокус» экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

«Ситуация начала меняться лишь на этой неделе, и то большинство считает вводимые карантинные меры чрезмерными. Однако коронавирус уже повлиял на бизнес аграриев, причем начал влиять еще в январе, просто не все это осознали», – пишет эксперт.

В январе-феврале основное внимание было приковано к Китаю. Ожидалось, что коронавирус затронет только эту страну и не станет по-настоящему глобальной проблемой. В этот период Китай очень сильно снизил импорт и потребление товаров.

«По свежей плодоовощной продукции снижение импорта Китая оценивается в 15-20%, по другим категориям товаров – тоже в этих пределах. Ежемесячно Китай импортирует из Украины зерновых, масличных, растительного масла и шрота приблизительно на $180-200 млн. долларов США», – отмечает Ярмак.

Соответственно, оценочные потери украинских экспортеров за эти два месяца достигли $50 млн – не так уж страшно в глобальной перспективе, и можно было бы это отыграть, если бы дальше ситуация улучшилась.

«Аграрии могут потерять до $1,5-2,0 млрд экспортной выручки, если учесть риск неурожая, то валютные поступления снизятся еще более существенно», – подчеркивает Ярмак.

Однако в феврале вирус ворвался в Европу, и сейчас рынки ЕС практически парализованы. Ситуацию усугубляет снижение глобальных цен на нефть. Даже без спора России и Саудовской Аравии, цены бы упали очень существенно именно из-за коронавируса, потому что спрос на энергоносители продолжал падать, а производство – расти.

В результате что мы имеем сейчас:

• снижение цен на нефть уже начало обваливать цены на биоэтанол;

• Бразилия переключает заводы с переработки тростника в биоэтанол на производство сахара, соответственно, мировые цены на сахар начнут падать (тоже важный элемент украинского экспорта);

• Бразилия и США, где большой объем кукурузы идет на производство биоэтанола, приостанавливают производства, потому что оно перестало быть выгодным при дешевом бензине. Это приводит к росту предложения кукурузы на кормовом рынке;

• пункт выше означает, что цены на кукурузу и другие фуражные зерновые будут снижаться, что потянет за собой вниз также цены на протеиновый шрот;

• дополнительный негативный фактор – глобальный экономический кризис. Он уже приводит к снижению доходов людей по всему миру и, соответственно, к сокращению потребления мяса;

• снижение потребление мяса – дополнительный фактор давления на цены на фураж и шроты. А это важнейший элемент украинского экспорта;

• еще один негативный для нас фактор – девальвация рубля, которая усиливает конкурентоспособность зерна и масла из РФ на мировом рынке и также давит на цены;

• экспорт всех товаров в ЕС может сильно усложниться уже в ближайшие дни из-за парализованной логистики.

Поэтому вывод один: пока цены на нефть будут низкими, а это может продлиться и более года, давление на цены фуражных зерновых, шротов и сахара будет весьма существенным и приведет к снижению экспортной выручки. Здесь мы можем потерять до $1,5-2,0 млрд. Если к этому добавить риск неурожая, то валютные поступления снизятся еще более существенно.

«Не меньше пострадает и экспорт украинских товаров с высокой добавленной стоимостью: фруктов, орехов, ягод, молокопродуктов, кондитерской продукции и мяса», – отмечает Ярмак.

Хотя куриное мясо, как самое доступное по цене, может даже выиграть благодаря эффекту замещения: при снижении доходов люди отказываются от необязательных для потребления и более дорогих продуктов, отдавая предпочтение более простым и дешевым.

«Значительная часть потребления дорогих продуктов приходится на ЕС и страны, доходы которых зависят от экспорта нефти и газа. И именно в этих странах и ожидаются наибольшие проблемы», – подчеркивает Ярмак.

Нельзя игнорировать и реальную перспективу снижения потребления внутри страны, т.к. достаточно вероятно, что кризис затронет и Украину. Девальвация гривны уже началась и долго ее сдерживать правительство не сможет.

«Есть разные оценки, и не хотелось бы озвучивать худшие из них, но без работы и доходов, вероятнее всего, останется очень много людей в Украине. Поэтому производителям продуктов с добавленной стоимостью необходимо принимать и это во внимание», – подчеркивает Ярмак.