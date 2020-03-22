Катастрофа коронавируса: пандемия разрушит экономику и социальную жизнь

Что страшнее коронавируса? Мало кто задумается о социально-экономических последствиях пандемии.

Сейчас мало кто задумывается о всех последствиях коронавируса. Пандемия страшна не только массовыми заболевания людей и смертельными сходами, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко

«Хотел бы обратить внимание всех на заявление федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что к концу года он прогнозирует в стране 700 000 безработных (20% от трудоспособного населения)», – пишет политолог.

Поэтому Себастьян Курц считает, что Австрия, несмотря на законы ЕС, примет решение о том, чтобы закрыть рынок труда для граждан ЕС. Более того, по словам Курца, такие же решения могут принять Германия и Франция (это начало развала Евросоюза, но это отдельная тема).

«Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, можно ожидать, что ближе к осени, особенно после возобновления регулярного авиа– и автосообщения, в Украину вернется минимум миллион заробитчан. Не сейчас, на Пасху, как многие пугают, а именно ближе к осени. И это будет огромный вызов для службы занятости», – отмечает Денисенко.

Сейчас в Украине, по данным Международной организации труда, 8,5% трудоспособных людей безработные. После окончания эпидемии и вместе с возвращением заробитчан эта цифра вырастет как минимум в два – два с половиной раза.

Що є страшнішим за коронавірус?Хотів би звернути увагу всіх на заяву федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 22 maart 2020

«Простых решений, что с этим делать, нет и быть не может. К сожалению. Но на самом деле не коронавирус, а именно безработица – главный вызов для Украины как государства», – подчеркивает Денисенко.

Потому в этот раз некуда ехать (ни ЕС, ни Россия не будут нуждаться в работниках). Параллельно благодаря кризису резко схлопнется теневая экономика внутри страны.

«Нужно будет идти на непопулярные вещи. А в год выборов на это мало кто готов идти. Но хуже всего – сейчас скатиться в популизм и кричать азаровское #кризамінєт», – подытожтл Денисенко.