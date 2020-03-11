Управляемый кризис: как с помощью дефолт не погибнуть под обломками пирамиды ОВГЗ

В связи со спровоцированным Россией обвалом цен на нефть и лихорадки на финансовых рынках снова заговорили о очередной глобального экономического кризиса. При всех неприятностях которые несут эти события для Украны, появляется реальный шанс разобраться с кредитными долгами, пишет на страницах «Деловой Столицы» экономический эксперт Алексей Кущ.

Два вектора

Первый вектор влияния на украинскую экономику – это так называемое лобби инвестиционных банкиров, которых с учетом их заточенности на инвестировании не в реальный сектор экономики, а в сегмент государственных долгов, правильно было бы называть финансовыми спекулянтами.

«Эта группа влияния получила в народе звучное имя «соросята», что в части дефиниций не совсем верно, так как известный американский финансист Джордж Сорос не имеет ни малейшего представления о существовании 99% указанных персонажей. Да и они видели его разве что на фото», – пишет эксперт.

На самом деле, группа ФИС (финансовых спекулянтов) состоит из разрозненного конгломерата или пула кредиторов, которые вкладывают средства в долги Украины и зарабатывают сверхприбыль с помощью получения инсайдерской информации и аффилированных связей с украинскими чиновниками, причастными к формированию государственной долговой политики.

«Задача «сбивать бабло» упрощается благодаря тому, что министры финансов у нас в последнее время сплошь выходцы из частного инвестбанкинга с западной закваской, что само по себе не есть хорошо, так как демонстрирует нескрываемый конфликт интересов. В США, естественно, комиссия по ценным бумагам умеет расследовать торговлю инсайдом, но мы не Америка…», – отмечает Кущ.

С другой стороны, мы видим так называемый олигархический консенсус, который в рамках политической многовекторной парадигмы пытается реализовать старую добрую концепцию: «Техас имеют право грабить только техасцы». И старая многовекторность времен позднего Кучмы подходит для этого практически идеально: любое давление на Западе на финансовые активы олигархов приводит к политическому дрейфу на Восток и наоборот. Проблема лишь в том, что пространство для многовекторности сейчас сократилась.

«Эти две силы и формируют характер распределения бюджетного пирога – та сила, которая получает контрольный пакет в правительстве, как правило, и нарезает бюджетный ресурс в пользу стоящих за ней конечных бенефициаров. Если это лобби инвестбанкиров – бюджетные деньги уходят на погашение долгов и выплату астрономических ставок доходности, а сами спекулянты получают максимальные налоговые льготы, они попросту освобождаются от какой-либо уплаты налога на прибыль», – подчеркивает Кущ.

Зато максимально сокращаются бюджетные дотационные ресурсы на поддержку национального бизнеса, причем фискализация экономики лишь усиливается. Если же баланс сил складывается в пользу олигархического консенсуса, то тут же звучат разговоры о дефолте и комплексной программе стимулирования бизнеса (по умолчанию – большого) на десятки миллиардов гривень и формируются пакеты налоговых льгот, например, в части налога на добавленную стоимость.

«Простыми словами, правительство финансовых спекулянтов – это повышение спроса на наши долги, в частности еврооблигации и ОВГЗ, но при этом падение промышленного производства и ВВП. А правительство олигархического консенсуса – это обвал суверенных долговых рынков и в перспективе стабилизация промпроизводства», – отмечает Кущ.

Местный «шантаж» в тонах глобального кризиса

Совсем недавно финансовые спекулянты совместно с симпатиками во власти пытались организовать в Украине «комбинацию века», когда вначале были озвучены планы правительства относительно рекордного роста ВВП Украины на 40% за пять лет, а потом тут же прозвучали комментарии представителей власти, что столь невиданная динамика развития страны будет невозможна без решения проблемы с варрантами «имени Яресько», выпущенными Украиной в процессе реструктуризации внешних долгов.

«Имеется в виду списание $3 млрд, за что в 2015 г. наша страна выпустила инструменты восстановления стоимости для кредиторов, которые обеспечивают последним премиальные выплаты в случае роста украинской экономики на уровне свыше 3%. В диапазоне повышения ВВП 3-4% так называемые бонусы за рост в пользу кредиторов составят 15% прироста, а в случае повышения на 4% и больше выплаты бонусов кредиторам составят уже 40% добавочного ВВП», – подчеркивает Кущ.

С помощью технических котировок на западноевропейских биржах с лотами по $50-100 тыс. кредиторы разогнали стоимость варрантов до 107% от номинала, хотя еще год назад они котировались на уровне 60%, тем самым создавая дымовую завесу, мол, нужно выкупать, ведь это выгодно: государство потратит на выкуп несколько миллиардов долларов, но зато получит возможность беспрепятственно наращивать ВВП хоть на 20% в год.

Стоило прежнему правительству уйти в отставку, как мыльный пузырь варрантов начал сдуваться: они упали до 81,8% от номинала. Но на фоне искусственного фарса с варрантами, которые имеют очень узкий и специфический рынок, происходила настоящая драма с нашими государственными долговыми ценными бумагами (ОВГЗ).

«Обусловлена она была реинкарнацией мирового экономического кризиса, активированного с помощью коронавирусного ключа. Украина здесь действительно в мировом тренде, когда доходность казначейских облигаций минфина США сократилась до исторического минимума в 0,5%, а долговые инструменты развивающихся стран, наоборот, резко обвалились, что вполне закономерно: в условиях глобальной финансовой турбулентности и неопределенности с базовыми трендами субъекты рыночной игры выходят либо в кэш, либо в консервативные «тихие гавани», такие как банковские металлы или трежерис (облигации США), попутно закрывая открытые позиции на рынках развивающихся стран, таких как Украина, вследствие чего наши долги дешевеют», – отмечает Кущ.

И если падение котировок ВВП-варрантов действительно связано с «потерей крыши» в виде предыдущего правительства, обещающего невиданный рост экономики, то снижение котировок наших еврооблигаций целиком и полностью находилось во власти общего рыночного тренда и состоялось бы даже в случае сохранения прежнего премьера.

«Ввиду наличия фундаментальных рыночных факторов и произошло резкое изменение котировок украинских еврооблигаций почти на 3%. К примеру, январский выпуск еврооблигаций Украины на 10 лет в евро с доходностью 4,375% (первичное размещение) на фоне обвала мировых рынков продавался с доходностью более 7% годовых. Стоимость других выпусков также просела примерно на 3%», – подчеркивает Кущ.

Масла в огонь подлили так называемые закрытые рекомендации клиентам, разосланные крупнейшими инвестиционными банками. Например, Morgan Stanley предложил «продавать Украину, покупать Египет».

«Решили не отставать и украинские коллеги: инвестиционная компания Concordе Capital устами своих аналитиков рекомендовала избегать инвестиций в гособлигации Украины: «Мы не видим возможности для нового Кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году…», – отмечает Кущ.

Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ об Украине».

Данное заявление было столь непатриотично по форме, хотя и прогнозируемо, исходя из профессиональных интересов группы инвестбанкиров, что даже руководитель Concordе Capital Игорь Мазепа вынужден был влить смягчитель в эту информационную волну: «Мы продолжаем верить в долгосрочный успех Украины, поэтому считаем вложение в эти бумаги выгодной инвестицией. Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально-позитивно к смене правительства. Считаю, что новое правительство – это скорее новые возможности, чем дополнительные риски. Поэтому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства».

Структура собственников ОВГЗ. Очищенная структура собственников ОВГЗ. Пред 1 из 2 След

Заявления аналитиков и связь возможности инвестирования в украинские долги с возобновлением программы сотрудничества с МВФ вполне закономерны: для прямых инвестиций в реальный сектор экономики факт сотрудничества с Фондом – это красный свет, колокольчик прокаженного и сигнал о том, что экономика токсична и к ней лучше не приближаться.

«Именно поэтому минимальные объемы ПИИ в Украину наблюдались все последние годы на фоне постоянного сотрудничества с МВФ, а максимальные – в период, когда Украина не привлекала кредиты Фонда. Зато для портфельных инвесторов или кредиторов, которые дают в долг, а не инвестируют в экономику, сотрудничество с МВФ – важный маркер того, что долги будут возвращены, так как Фонд «зашьет» в меморандум соответствующие требования», – подчеркивает Кущ.

По сравнению с февральскими пиками вложений нерезидентов в ОВГЗ на уровне более 127 млрд грн их портфель похудел за последние дни на 3,4 млрд грн – до отметки в 123,6 млрд грн.

«Процесс разрушения пирамиды ОВГЗ активирован, именно поэтому Минфин и отменил ближайший аукцион по размещению 10 марта, так как спрос на бумаги практически отсутствует», – отмечает Кущ.

И хотя некоторые аналитики говорят о том, что термин «пирамида» не вполне отражает суть модели внутреннего долга, все мы понимаем, что ее функционирование возможно либо на профите между погашением старого долга/привлечением нового, либо благодаря печатному станку, что уже практиковалось в 2014-м, когда НБУ увеличил свой портфель облигаций на более чем 300 млрд грн, полностью разбалансировав финансовую систему.

«Модель внутренней пирамиды ОВГЗ предполагала закачку в систему еще около 60-80 млрд грн западных вложений в 2020-м и увеличение портфеля нерезидентов до 200 млрд грн. На данный момент им принадлежит 15% суммарного портфеля, но если вычесть вложения НБУ и фактор госбанков, получим уже иную картину: удельный рыночный вес нерезидентов на уровне 59%, то есть тотальное доминирование, которое умело спрятано на фоне раздутого портфеля ОВГЗ, принадлежащего госсектору», – подчеркивает Кущ.

А это значит, что сейчас новое правительство и министр финансов в частности столкнутся с условным шантажом со стороны спекулятивного лобби: или повышайте доходность с нынешних 10% до прежних 20%, или мы не будем покупать ОВГЗ.

«И в этом контексте, а также реагируя на вызовы глобально экономического кризиса, у правительства Дениса Шмыгаля есть лишь один фактор роста и стабилизации. Между терминами «дефолт» и «реструктуризация» у нас зачастую ставят знак равенства», – отмечает Кущ.

При этом пугают кризисом, курсом по 100 грн/$ и прочими ужасами. Но есть цифры: по данным МВФ, начиная с 1950 г. реструктуризацию внешнего долга в рамках «Лондонского клуба» (частные кредиторы) провели 95 стран мира (всего 600 реструктуризаций), а в рамках «Парижского клуба» (долги перед государствами и МФО) – 89 стран (426 реструктуризаций). Так называемая «инициатива по снижению долга бедных стран с высоким уровнем задолженности» предполагает несколько протоколов: «торонтский», «лондонский», «неапольский», «лионский», «кельнский», когда бедным странам списывается от 33 до 90% долгов.

«Для стран Латинской Америки, которые попали в капкан внешнего долга, США разработали «облигации Брэдли», когда кредиторы соглашались на списание долга и снижение процентных выплат по купону. Такие страны, как Бразилия, Мексика, списали тогда 35% долга, а Перу и вовсе 45%», – подчеркивает Кущ.

Причем эти государства не находились в состоянии войны. А Украине во время реструктуризации «имени Яресько» списали всего 20%, но это было фиктивное прощение долга, так как взамен от нас потребовали согласиться на выплату упомянутых выше «бонусов за рост», которые за 20 лет могут в разы превысить списанную сумму.

«Предыдущему правительству оказалось намного проще платить кредиторам 145 млрд грн в год одних только процентов, что в 1,4 раза больше, чем на всю медицину и примерно столько же, как на образование. А вообще на выплату долгов в 2020-м заложено более 420 млрд грн», – отмечает Кущ.

В этом плане остается загадкой скрытая механика «долговой удавки», наброшенной на Украину. Ведь когда нужно, то в МВФ понимают необходимость списания долгов бедных стран. И когда возникает кризис, в США готовы на выпуск «облигаций Брэдли» на $150 млрд в ценах 1980-х для спасения от дефолта и обеспечения роста латиноамериканских стран. Но в отношении

«Украины принимаются совершенно иные решения, несущие максимальную социальную и экономическую токсичность. Тут, конечно, свою роль играют наши домашние «эксперты», которые говорят, что Украина может выплатить долг, что она неплохо растет и вообще – богатая страна. Но их «чревовещание» – это темники, спущенные со стороны», – подчеркивает Кущ.

А истинная причина лежит в плоскости управляемого банкротства, ведь, как показывает практика, просто так государства не отдают свои базовые активы. Обычно их забирают даром на финише изнурительного долгового забега, когда дыхалка заканчивается.

«Любые действия правительства, как то: новая промышленная политика, фискальная реформа и так далее, дадут позитивный эффект лишь через четыре-шесть месяцев в лучшем случае. А перенаправление ресурса, зарезервированного под выплату долгов, на стимулирование экономики и стабилизацию социальной системы (стандарты жизни, образование, медицина, наука) дадут импульс к развитию и выступят амортизатором кризиса уже завтра», – подчеркивает Кущ.

Это единственный вариант получения быстрого эффекта и возможность преодолеть токсичность кризиса. Тем более что вероятные дефолты других стран открывают Украине историческое окно для проведения качественной реструктуризации долга на 25-30 лет под сниженную процентную ставку (3-4%).

«Такие шансы выпадают лишь во время кризиса, один раз на 5-10 лет. А что касается шантажа правительства со стороны внешних сил влияния, то, как говорил великий Бисмарк, «порядок необходимо защитить, бунт должен быть подавлен любыми способами», – подытожил Кущ.