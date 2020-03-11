Нефтяная война: в чем просчитался Путин обваливая мировые рынки

Снижение нефтяных цен и обвал российского рубля – это не только результат объективных экономических условий, которые сложились в результате кризиса. В первую очередь это результат отказа России от договоренностей с другими экспортерами

Когда цены на нефть снижались в недавнем прошлом, на ценовую политику было достаточно трудно повлиять именно из-за несогласованности действий. И Россия, и Саудовская Аравия беспомощно наблюдали за тем, как снижаются цены, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Однако затем удалось создать механизм совместного принятия решений, который продемонстрировал свою эффективность в последние годы. Именно этот механизм Россия и разрушила, когда ее министр энергетики Александр Новак отказался от уменьшения добычи нефти», – пишет публицист.

И теперь может произойти все что угодно. Ценовая война уже началась, баррель может стоить и 20 долларов, рубль взлетит до небес по отношению к мировым валютам. Однако в Москве пошли на это сознательно.

«И осталось только понять – зачем?», – отмечает Портников.

Ответ на этот вопрос вряд ли может быть однозначным. В Кремле могли решить, что резервов достаточно для того, чтобы позволить себе новую войну – на этот раз энергетическую.

«Ослабить позиции Соединенных Штатов в сланцевой нефти. Ударить по Саудовской Аравии. Решить какие-то проблемы российских нефтяных компаний: интересы ближайшего соратника Путина Игоря Сечина могут быть куда более важным мотивом, чем интересы государства. До конца понять смысл решения Кремля пока что не так просто», – подчеркивает Портников.

Но просто понять другое – это настоящая война, а не игра в компьютере. А в настоящей войне могут быть и просчеты, ситуация может и не складываться так, как рассчитывают в Москве.

«Саудовская Аравия уже приняла вызов и приступила к планомерному снижению цен, которое может стать ударом для российских нефтяников. Может наложиться эффект коронавируса. Может сработать эффект домино, когда падением рынка уже невозможно будет управлять», – отмечает Портников.

Когда Россия начинала Первую Мировую войну, ее правительство тоже не ожидало, что жертвой этого решения станет само государство. И таких примеров в истории достаточно. Кремль может достичь своих целей – но слишком высокой ценой, которая окажется непосильной для самих россиян и спровоцирует обвал режима.

«А может просто проиграть ценовую войну другим экспортерам и вскоре вернуться к привычному механизму согласования цен. Об этом сегодня уже сказал российский министр энергетики, который подчеркнул, что отказ от продления соглашения по уменьшению добычи не исключает дальнейшего взаимодействия», – подытожил Портников.