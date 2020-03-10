НБУ сжигает государственные резервы, чтобы спасти гривну

Национальный банк за первый час торгов сегодня сжег 200 миллионов долларов, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«К сожалению, ради мифического удержания курса гривны, НБУ сжигает резервы и убивает экспортера», – пишет политолог.

Если такая политика продолжится, гривна все равно рухнет, экспортеры сократят производство, а руководство НБУ все равно уволят.

«Сейчас идет паника и никто не ограничивает спекулянтов. Если продолжить тушить панику только интервенциями – до конца недели сожгут миллиард. Потом еще один и т.д.», – подчеркивает Денисенко.

Нацбанк за першу годину торгів сьогодні спалив 150 млн доларів.На жаль, заради міфічного утримання курсу гривні, НБУ… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 10 maart 2020

Но, судя по всему в НБУ приняли простую тактику: в связи с тем, что отставка почти неизбежна, пусть обваливают гривну преемники.

«Но на этом фоне просто необходима хоть какая-то реакция официальных лиц. Но вместо этого, как и в вопросе короновируса – гробовая тишина», – подытожил Денисенко.