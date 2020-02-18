Экономическая резервация на Донбассе: в чем интерес России?

На Мюнхенском форуме по безопасности Владимир Зеленский призвал бизнесменов принять участие в реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях. Предложение прошло почти незамеченным на фоне других, более резонансных заявлений.

Еще ранее только что назначенный глава ОПУ Андрей Ермак также заявил о планах сделать из Донбасса экономический хаб. Правда, в обоих случаях не были озвучены детали этого плана и какие именно ресурсы для этого планирует привлечь украинская власть.

Это может свидетельствовать о том, что идею создания на Донбассе экономической резервации наши топ-чиновники просто постепенно вводят в информационное поле.

Фактически сразу после выборов президента эту тему начали активно поднимать как в Украине, так и за рубежом. Более того, начиная с июня Владимир Зеленский неоднократно встречался с представителями крупного бизнеса, в частности – из Германии, для обсуждения именно вопросов инвестирования в Донбасс. Новая волна обсуждения этих идей стартовала перед встречей в Нормандском формате в декабре 2019 года.

5 декабря в Берлине состоялась пресс-конференция председателя Восточного комитета немецкой экономики Оливера Гермеса. Он озвучил планы по созыву международной донорской конференции по сбору средств на восстановление разрушенных войной районов на востоке Украины и созданию бизнес-структуры по управлению средствами.

«Пришло время сделать реконструкцию на востоке Украины общей европейской задачей и дать таким образом сигнал людям, что существует экономическая перспектива на послевоенный период», – заявил Гермес.

Всего в рамках проекта комитет планирует привлечь не менее 3 млрд евро, а к реализации приглашает «представителей бизнес-ассоциаций из Украины, России, ЕС и всех заинтересованных стран ОБСЕ». Интересно, что об этой пресс-конференции и идее почти одинаково написали большинство украинских информагентств и ведущих СМИ.

Но, что собой представляет Восточный комитет немецкой экономики?

Эта организация была основана в 1952 году, как коллективный орган основных объединений предпринимательских союзов Германии. По сути, это лоббистская неправительственная организация, нацеленная на страны Восточной Европы и постсоветского пространства. Членами Восточного комитета являются предприятия, имеющие интересы в России, Беларуси, Украине, в странах Юго-Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии. Однако в последние годы эта схема, похоже, включилась на реверс и комитет, по причинам, о которых можно только догадываться, начал активно лоббировать экономические и политические интересы России в Германии и не только.

В 2017 году, Михаэль Гермс, исполнительный директор комитета, очень положительно оценил приход «Роснефти» на рынок Германии и инвестиции компании в немецкую экономику.

В мае 2018 года произошло объединения Восточного комитета (1952 г.) и Восточноевропейского объединения немецкой экономики (1990 г.). Организация получает больше возможностей для лоббизма и начинает реализовывать более агрессивную политику.

В конце 2018 года в журнале Шпигель вышел ряд резонансных статей Бенджамина Биддера, бывшего журналиста издания в России, в которых он берет интервью у «группы поддержки» Nord Stream-2. Первым материалом вышло интервью с Вольфгангом Бюхеллем, который в то время занимал должность председателя Восточного комитета немецкой экономики.

В сентябре 2019 года комитет возглавляет Оливер Гермес, который также активно включается в продвижение российских интересов на европейском рынке. В декабре, накануне Нормандского саммита, он осудил американские санкции против Nord Stream-2 и наоборот – активно призывал снять европейские санкций с РФ.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Handelsblatt отметил, что «за время после своего избрания господин Гермес занимается делами России в приоритетном порядке, а другие важные страны Восточной Европы оставляет без внимания. Такое поведение очень вредит имиджу самого Восточного комитета и всем его членами, которые успешно работают в Украине».

Последовательно месседж о создании на оккупированных районах свободной экономической зоны продвигает и Виктор Медведчук. А в декабре он еще и предложил Путину идею о создании межпарламентского объединения «Украина-Россия-Германия-Франция-за мир», которую последний, конечно же, поддержал.

Почему в продвижении вопроса создания свободной экономической зоны усматривается интерес Москвы?

По моему мнению, созданная по такой инициативе со стороны влиятельных пророссийских лоббистов из Европы экономическая платформа открывает перед Кремлем практически неограниченные возможности для контроля за Донбассом и усиления давления на власть в Украине.

Во-первых, это дает возможность России полностью избежать экономической ответственности за разрушенный и разграбленный Донбасс.

Во-вторых, смещает политический аспект вопроса оккупации в экономический сектор и создает мощный рычаг влияния на украинскую экономику.

В-третьих, через своих приспешников позволяет контролировать средства, которые, возможно, выделят иностранные инвесторы.

В-четвертых, таким образом Россия банально и в дальнейшем может получать из Украины сверхприбыли от деятельности пророссийских субъектов экономической деятельности.

Поэтому украинским чиновникам нужно быть крайне осторожными, когда речь идет об экономических аспектах сотрудничества по восстановлению разрушенного Россией Донбасса. Ведь иногда именно благими намерениями вымощена дорога в ад.