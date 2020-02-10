Криминальные деньги подались в бега: отмечается утечка теневого капитала из России

Отток теневого капитала из России по итогам 2019 года превысил 5,3 миллиарда долларов.

Статистика Центробанка России по итогам 2019 года показала повышение оттока теневого капитала из страны. В ушедшем году 5,3 млрд. долларов из страны ушло по операциям, которые не попали ни под одну стандартную категорию платежей. Они отнесены к «ошибкам и пропускам» платежного баланса, пишет в своей статье редакция «Информационного Навигатора».

«В 2017– 2018 правительством была объявлена амнистия капиталов с налоговыми льготами. Под обещания не заводить судебные дела за два года в России по вышеуказанной графе пришло 4,9 млрд. долларов», – пишет редакция.

За 2019 теневой вывоз ликвидировал весь приток. По статистике регулятора теневой отток занимает пятую часть чистого, который составил 26,7 млрд. долларов.

«Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой говорит, что эта сумма уменьшилась в 2,3 раза относительно 2018, в связи со сжатием притока валюты. Экспортные доходы российской экономики уменьшились на 25,2 млрд. долларов, а расходы на импорт выросли с 248,7 до 254,8 млрд. долларов, – констатировал Полевой», – подчеркивается в статье.

В связи с чем, профицит текущего счета Центробанка оценил в 70,6 млрд долларов против 113,5 млрд. в 2018 году.

«Главный экономист «ING» по России и СНГ Дмитрий Долгин говорит о влиянии всплеска инвестиций в российский госдолг, который сгладил статистику оттока. За год нерезиденты вложили в российские ценные бумаги около 22 млрд. долларов. Смягчился график погашений внешнего долга и корпоративный сектор вернул западу всего 9 млрд. долларов, – отметил Долгин», – отмечается в статье.

Центробанк прогнозирует замедление оттока – до 20 млрд. долларов в 2020 и 15 млрд. долларов в 2021. Эксперт считает это маловероятным, так как, по статистике последних шести лет, отток капитала через покупку валюты и иностранных активов населением и корпорациями в основном стабилен при любых условиях и составляет 20-30 млрд. долларов в год.

«Главный экономист «ING» отмечает, что без структурной трансформации изменения маловероятны», – подытожили в статье.