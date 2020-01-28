Няня для умственно-отсталых инвесторов?: очередное очковтирательство от команды Зеленского

У министра экономики Тимофея Милованова есть одна черта (между прочим, характерна в целом для всей команды Зеленского) – загореться идеей, но не уметь ее расширить до проекта, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Милованов хочет прикурить? Почему «инвестиционная няня» является профанацией», – пишет политолог.

«Кто еще не слышал, теперь деньги на нас посыпятся благодаря правительственным уполномоченным, которые будут персональными менеджерами инвесторов, вложивших сюда 100 млн долларов», – добавил он.

Механизм действия описал министр экономики Милованов. Если коротко, то правительство заключает соглашение с инвестором, в том числе и о налоговых льготах, персональный менеджер сопровождает инвестора и не дает возможности кому-то (чиновникам) ему мешать. Причем все это касается не только будущих инвесторов, но и тех, кто уже вложился в Украину и сейчас имеет проблемы.

«На первый взгляд все выглядит идеально. Но давайте разберемся, почему на самом деле Милованов дебил», – подчеркнул Денисенко.

Начнем с простого, эта история ставит в неравные условия бизнес. А там, где есть двойные стандарты, всегда существует угроза коррупции. Этот тезис можно расширять, но я остановлюсь лишь на констатации этого факта. Кто хоть немного занимался бизнесом, не требует особых пояснений.

«Поэтому остановимся на других вещах. Начать надо с самого простого: задавали ли себе Милованов, Гончарук или Зеленский элементарный вопрос: какой должна быть экономика Украины через 10 лет и в чем наша амбиция? Конечно, в поздравлении с Днем ​​соборности президент прочитал нам лекцию, что нельзя переходить на красный свет, но это к экономике имеет пока слишком опосредованное отношение», – отметил Денисенко.

Ключевой вопрос, на который должно сейчас ответить государство: как должна развиваться экономика, и специально под это должна быть разработана инвестиционная карта страны. Зато нам говорят – приходите и мы вам поможем.

«Кто зайдет в такой призыв? Только тот, кто уже здесь работает, но при этом имеет непосредственное отношение к нынешней власти, или же серьезный спекулянт, который понимает всю рискованность этой истории и считает, что за четыре-пять лет выйдет в плюс (т. е. маржинальность этого бизнеса составляет 20-25%)», – подчеркнул Денисенко.

«Были ли в мире эффективные примеры такого ручника? Я знаю только один, хотя, конечно, может, я ошибаюсь. Так вот, в свое время в Корее это сработало. Но для того чтобы это сработало, существовало несколько простых, но четких правил: у государства была экономическая стратегия развития и ставка была только на крупный бизнес», – добавил он.

Государство не боялось стимулировать экспорт, девальвируя национальную валюту. Преференции получал только тот, кто имел успешные экспортные кейсы или успешно выигрывал тендеры в других странах. Но даже тот, у кого были эти преференции, имел конкурентов с такими же преференциями. А гарантом этого всего был лично президент, который сам вникал в детали.

«Есть ли что-то хоть немного подобное у нас? Определенно, нет. Пока это просто слова, которые в наших широтах всегда превращаются в желание прикурить», – подчеркнул Денисенко.

Есть еще два момента, на которых бы я хотел остановиться.

Первый – зачем «инвестиционной няне» знать пять языков? Функционал этого чиновника состоит из двух вещей: следить за тем, чтобы инвестор выполнял обязательства, и решать проблемы, если они несправедливо возникают.

Чи зможе Зеленський очолити боротьбу з гомосексуалізмом?300 депутатів об‘єдналися навколо сімейних цінностей і… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 20 januari 2020

«Для чего здесь пять языков, я просто не представляю себе. Куда проще нанять группу переводчиков, которые будут работать даже не в штате, а по вызову. Но понты дорогого стоят», – отметил Денисенко.

Есть еще один момент, который как нельзя лучше характеризует абсурдность нынешней ситуации. Сегодня появилось заявление компании «Укрлендфарминг» о том, что Генпрокуратура возобновила дело, согласно которому компания якобы не построила две крупнейшие в Евразии птицефабрики.

«Три года назад НАБУ уже исследовало этот вопрос и не смогло найти проблем, но сейчас снова решило восстановить это дело. И генпрокурор их поддержал. Фабрики работают, производят продукцию, есть масса экспертиз и допросов, но это никого не интересует. Вот это и весь ответ на вопрос об «инвестиционных нянях», – подытожил Денисенко.