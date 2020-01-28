Кремль отдал Медведчуку монополию на транзит российского угля по территории Украины

Связанная с Медведчуком компания получила монопольные права на транзит российского угля по территории Украины, зарабатывая на тонне $1-1,5.

Кум нацлидера Владимира Путина, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!», народный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук получил при поддержке властей России монополию на транзит угля из РФ по территории Украины.

Как стало известно «POLITua», такое решение было принято в ноябре 2019 года в результате договоренности лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь!» Виктора Медведчука с вице-премьером России Дмитрием Козаком.

Они консолидировали транзит угля через территорию Украины под одним украинским экспедитором, который является дружественным Медведчуку. Им стала зарегистрированная в Киеве (бульвар Верховной Рады, 22) компания «БелказтрансУкраина», директором которой является Гайк Арушанян.

При том, что поставщиками российского угля являются более 14 российских компаний, заявки на перевозки (ГУ-12) грузов у российских экспортеров угля не принимаются ОАО РЖД, если плательщиком и экспедитором по «Укрзалізниці» (УЗ) в ГУ-12 не значится «БелказтрансУкраина».

Российские экспортеры угля не были согласны с данным решением, так как:

увеличивается стоимость перевозки тонны угля – на 1-1,5 доллара на тоне

перевозки тонны угля – на 1-1,5 доллара на тоне возростают финансовые риски – новая компания Медведчука имеет уставной фонд всего 100 долларов. Кто будет отвечать в случае невыполнения графика?

– новая компания Медведчука имеет уставной фонд всего 100 долларов. Кто будет отвечать в случае невыполнения графика? возникает сомнение в надежности и транзитного оператора – ранее «БелказтрансУкраина» экспедированием грузов не занималось, была только строительной компанией и у нее нет соответствующих профессиональных сотрудников

и транзитного оператора – ранее «БелказтрансУкраина» экспедированием грузов не занималось, была только строительной компанией и у нее нет соответствующих профессиональных сотрудников навязывается монополист для выполнения абсолютно коммерческой услуги.

При этом принятое решение нарушает суверенитет Украины в области транзита грузов, так как услуга предоставляется УЗ, а Россия пытается ее ограничить.

Кроме того, прямо нарушается антимонопольное законодательство и ряд положений Всемирной торговой организации (ВТО).

В результате в декабре 2019 года по территории Украины транзитом была отправлена ни одна тонна угля, а экономический ущерб от сговора Медведчука и Козака составил не менее 9 млн долларов США.

Все запросы УЗ остались без ответа. В настоящий момент толь ко 135 тыс из 650 тыс едут транзитом по территории Украины. Российских отправителей угля вынуждают идти на заранее невыгодные условия сделки.

Визит Медведчука в декабре 2019 года в Россию только закрепил данную ситуацию на рынке перевозки угля. Поэтому воздействовать на российскую сторону невозможно – они ссылаются на соответствующее постановление Правительства РФ о квотировании угля. Остается другой способ – внести данную украинскую компанию в санкционный список с запретом экспедиции.