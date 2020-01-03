Экономическая программа Гончарука: к чему приведет надувание пузырей?

Если верить Гончаруку, 2020 год станет годом перерезания красных ленточек. Можно говорить, что в программе действий Кабмина значится только торжественное открытие президентом 100 школьных туалетов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опубликовал свою программную колонку. Из опубликованного метериала следует, что у Кабимина Гончарука нет иллюзий насчет отсутствия в Украине условий для экономического развития, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Прочитал колонку премьера Гончарука о достижениях правительства. Если коротко – приписал себе чужие заслуги, а не поблагодарил никого и главное – нет никакого понимания будущего. Но для самого Гончарука есть две хорошие новости: его не собираются увольнять и народ находится в определенной эйфории, а потому не обращает внимания на то, что могло бы вызвать глобальное возмущение еще год назад», – пишет политолог.

Но давайте, предлагает Денисенко, – поговорим обо всем по порядку, давайте просто проанализируем, что же нам сказал премьер в своем отчете.

«Мы провели аудит страны» сказал Гончарук. Это неправда, но на этом не стоит зацикливаться, потому гораздо важнее, что правительство Гончарука узнало из этого аудита.

«А узнали они две вещи: только треть медучреждений, где лечат инсульты имеет соответствующее оборудование, а также школы, где учится всего несколько учеников», – отмечает Денисенко.

О закрытии сельских школ говорится последние десятилетия, а об улучшении медицины районного уровня говорится еще дольше. И действительно, благодаря децентрализации и реформе районных больниц, которую начали еще во времена Порошенко, начались определенные изменения.

«Очень болезненные изменения, потому что каждый район хочет иметь свою больницу, где могут предоставляться все услуги. Но об этом конечно же премьер ничего не пишет. Поэтому, не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что аудит страны о котором так гордо говорит Кабмин – это филькина грамота, это набор общеизвестных вещей», – подчеркивает Денисенко.

«С весны 2020 мы начинаем большое строительство». Будет сдано в эксплуатацию 100 школ, 100 садов и 100 стадионов. Это ложь. Абсолютная и неприкрытая ложь.

«Будет отремонтировано много садов и школ (это делалось и в 2017 и в 2018 гг), но заново не будет построено 100 новых школ и садов. Что будет точно сделано, так это будет перерезана много ленточек накануне местных выборов. Помните, как год назад глава Винницкого района прославился тем, что торжественно перерезал ленточками при открытии школьного туалета. Так вот, теперь таких открытых туалетов будет не меньше сотни», – отмечает Денисенко.

За следующие 5 лет будет капитально отремонтировано 24 тыс. кв. км национальных дорог. В 2018 и 2019 В среднем ремонтировалось 5 тысяч квадратных км дорог. Правительство только продолжит то, что было начато раньше и обещает не снижать темпы ремонтов.

«А вот о чем не говорит Гончарук, так это о том, что нам пора постепенно отходить от асфальтных дорог и переходить на бетонные. Мы вкладываем 50-60 млрд в национальные дороги, но импорт составляет почти две трети себестоимости этих дорог», – подчеркивает Денисенко.

Проще говоря, отмечает политолог, – украинцы кредитуют другие государства вместо того, чтобы инвестировать в свою экономику. Эта проблема возникла не сегодня и ее решить невозможно без политической воли, ведь откаты в дорожном строительстве никто пока не отменял.

«Гончарук также хвастается, что проведены конкурсы на концессию портов «Херсон» и «Ольвия», но тогда надо сказать, что этот конкурс провело правительство Гройсмана и о нем докладывал министр инфраструктуры Омелян!», – отмечает Денисенко.

Но, как известно, о «папередниках можно говорить только плохо», потому упустим этот момент. Когда мы говорим о портах, наверное надо говорить о том, как государство создаст условия для загрузки этих самых портов, о больших железнодорожных проектах по подвозке грузов к этим портам.

«Но об этом Гончарук молчит. В генеральный план страны, это не входит», – подчеркивает Денисенко.

Премьер также хвастается тем, что практически поборол рейдерство. Действительно, ситуация с этим явно улучшилась в последние месяцы. Но не надо забывать, что рейдерство, к сожалению, перешло в другое измерение.

«Помните знаменитую фразу, которую приписывают министру внутренних дел Кравченко «Зачем нам бандиты, у нас есть милиция». Сейчас эту фразу можно говорить так: «Зачем нам рейдеры, у нас есть АРМА», – отмечает Денисенко.

В следующем году в бюджет зайдет 12 млрд от приватизации, хвастается премьер. До сих пор, процесс приватизации де-факто был заблокирован определенными группами влияния.

«Но когда мы слышим о 530 предприятиях, которые выставлены на продажу, стоит посмотреть, что именно будет продано. Центрэнерго? Говорят, будто снято с приватизации. Припортовый? Он, к сожалению, сейчас почти ничего не стоит. Ряд заводов оборонки? Покупатели есть, но главное, чтобы не получилось так, как с заводом Мотор Сич. К сожалению, пока, за громкими лозунгами «продадим все» мы не слышим содержательной дискуссии», – подчеркивает Денисенко.

В тоже время не следует понимать, что рассказ о том, что в Украину зайдет серьезный инвестор – это ложь. В страну, которая меняет свой внешний вектор развития серьезный инвестор не заходит. Сюда может зайти или тот, кто хочет вывести технологию или спекулянт. Правда, спекулянт мирового уровня требует соответствующих правил игры, а их никто не создает.

«Ну, а то, что будет продан отель «Киевская Русь» – это конечно существенно для инвестклимата страны. Ни премьер, ни министр экономики не ведут дискуссию о содержании приватизации (может вообще все стоит продать по 1 грн, но получить серьезные гарантиям инвестиций в будущем). Вся дискуссия сводится к формуле: «продать все и как можно быстрее», – подчеркивает Денисенко.

Гончарук гордо говорит, что в феврале стартует программа кредитования для малого бизнеса. И это – на самом деле очень серьезная проблема.

«Я уже писал раньше – это мыльный пузырь. Кабмин выделил 5 млрд грн на доступное кредитование. Напомню, это распиаренная программа Зе-команды по возвращению украинцев из-за границы, когда дается от 1,5 млн грн на собственное дело под 5-9% годовых», – отмечает Денисенко.

Так вот, просто чтобы все понимали – кредиты получит до 3-4 тысяч предпринимателей. На большее денег просто не хватит. Всего у нас зарегистрировано более миллиона предпринимателей.

«Я пропущу ряд вещей, которые наговорил Гончарук, но два момента я должен остановиться более подробно. Первое – это таможня, которая заработает по-новому. Знаете, что изменилось за последние месяцы? Есть у меня знакомый, который возит «серые» итальянские продукты. Так вот, раньше таможенник прямо на таможне говорил сколько надо заплатить за бусик», – подчеркивает Денисенко.

Теперь таможенник фотографирует бус, отправляет куда-то фотографию, затем получает откуда точную цифру взятки, показывает водителю автобуса и дальше самое интересное: он говорит, что на такой-то заправке, стоит машина с таким-то номером и там нужно заплатить в среднем 400 евро со среднего автобуса за таможню и 100-150 за охрану.

«И это простой пример не самого сложного серого бизнеса. Нефедов, безусловно друг Гончарука, но он точно не готов к вызовам, которые дает таможня. Более того, к ним не готово и правительство вообще, и Гончарук частности. Почему?», – отмечает Денисенко.

Все должны понимать, что в таможне крутится, как минимум, 70-100 млрд черно-серых денег. Если бы действительно стояло задание отбелить таможню, то в проекте бюджета-2020 стоял бы плюс 50-60 млрд поступлений от таможни. Но этого там нет.

«Второй момент, который лично меня покоробил, касается медицины. Гончарук хвастается тем, что будет запущен второй этап медреформы (должен был быть запущен в сентябре), а после этого он гордо говорит о программе «Доступные лекарства», – подчеркивает Денисенко.

100 шкільних туалетів для ПрезидентаЯкщо вірити Гончаруку, 2020 рік стане роком перерізання червоних… Geplaatst door Vadym Denysenko op Woensdag 1 januari 2020

И заключает Гончару это все словами: «Деньги наконец пойдут за пациентом». Программа доступные лекарства работает последние три года. Без каких-либо сбоев три года деньги следуют за пациентом и каждый год расширялся список наименований доступных лекарств. Просто так, приписывать себе заслуги других – это фирменный стиль Гончарука и, видимо, к этому нужно относиться, как к комплексам неполноценности.

«Главное достижение о котором говорит Гончарук – транзит газа из РФ. Об этом писалось много и многими. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Как по мне более важно пассаж о дыре в бюджете в 50 млрд. Знаете, какой главный посыл дает Гончарук, говоря о провале бюджета-2019? Надо было раньше и лучше коммуницировать», – отмечает Денисенко.

На самом деле – это катастрофа, если премьер считает, что фундаментальные проблемы жизни страны и ее экономика лежат в сфере пиара. Но я начал свой текст с того, что Гончарука менять не будут. Почему? Да потому, что он никакой и своей бесхребетностью он устраивает всех. Время списывать его еще не пришло.

«А нас всех с новым годом. К сожалению, экономических чудес не будет. Это понимает даже Гончарук, поэтому о обещание в рост ВВП в 40 процентов за 5 лет он ни слова и не сказал», – подытожил Денисенко.