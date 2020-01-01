226 дней Зеленского: что обещано, а что сделано

Что реально смог выполнить Зеленский из того, что он обещал в ходе предвыборной компании. Давайте внимательно посмотрим на достижения новой власти в прошедшем году.

Наступление Нового года не плохой повод подвести итого работы новой власти и лично президента Украины Владимира Зеленского. Что пообещал и что на самом деле выполнил президент, рассказывает на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян

«Хорошего обеда, Украина 2020! Как настроение, здоровье, голова не болит? Для тех, кому не очень, этот пост. 226 дней Зеленский – Президент Украины!», – пишет экс-министр.

Далее Омелян рассматривает обещания сделанные президентом Владимиром Зеленским в ходе предвыборной компании и их фактическое выполнение или невыполнение.

Что было обещано?

• мир с первого дня, потому что «войну ведут барыги»;

• уничтожение коррупции, потому что его команда воровать не будет;

• отсутствие олигархов, потому что он из народа;

• низкие тарифы и высокие зарплаты;

• упрощенная налоговая система и невысокие налоги;

• профессиональные, честные профессионалы во власти;

• экономическое чудо;

• и другие обещания, которых уже более 300.

«К сожалению, уровень выполнения их составляет около 5%», – отмечает Омелян.

Что мы получили?

Омелян подчеркивает, что несмотря на все обещания «чудо постоянно откладывается».

«Зеленский, как типичный пост-совок, все время откладывает наступление эпохи коммунизма. Вот-вот, но не сейчас», – пишет Омелян.

√ Коррупция не преодолена, более того, команда Зеленского оседлала старые потоки и создает новые.

√ Коррупционеров не наказали, более того, был порожден сотни новых барыг и идиотов, которые рвут государственный бюджет.

√ Тарифы – не снижены, потому что Зеленский забыл сказать, что это вовсе невозможно и они объективно будут только расти.

√ А вот с зарплатами и пенсиями беда – их рост еще ниже, чем во времена консервативного предыдущего правительства.

√ Непродуманной макрофинансовой политики за два месяца едва не уничтожили половину украинских экспортеров.

«Падение производства и рост безработицы – рекордные», – подчеркивает Омелян.

√ На дигитализацию не предусмотрено финансирование. Все, что происходит на уровне любительства и донорского финансирования.

√ В инфраструктуре – хаос, вместо реформ – изменение декораций. Поэтому, ни дорог, ни мостов, ни аэропортов – не будет. Будут просто слайды.

√ Ни одной крупной приватизации не произошло, зашел ни один крупный инвестор.

«Хотя только в инфраструктуре могли быть минимум три мировые инвесторы с созданием нового производства в нашей стране», – отмечает Омелян.

√ Провалено голосование по земле, распиаренное отмены депутатской неприкосновенности оказалось фейком, отложенные сверхважные отраслевые законы.

√ Масштабное наступление на децентрализацию, постоянные атаки на мэров крупных городов, ручные правоохранители и давление на суды.

√ Мир с Россией – фикция, обстрелы продолжаются, наши воины погибают, сотни украинцев в российком плену, украинские территории Москва не возвращает, о репарациях никто даже не заикается. Газовый компромисс оказался не победой, а сдачей будущего.

«Путин получил все, что мог и хотел на этом этапе – что получили мы?!», – уточняет Омелян.

И, хуже, в этой всей истории с Зеленским: сплошной бардак, кричащая некомпетеность и отсутствие какой-либо новой идеи. Идеи, которая бы впоследствии могла бы эволюционно стать идеологией и программой действий.

Потому самостоятельно написать план действий команда Зеленского явно не в силах.

«Дотягивают абсолютно бездумно то, что готовили еще мы. Где лучше, где хуже – а дальше что? Кто?», – подчеркивает Омелян.

Доброго обіду, Україно 2020!Як настрій, здоров’я, голова не болить?Для тих, кому не дуже, цей пост.226 днів… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Woensdag 1 januari 2020

Можно писать сотни красивых постов, критиковать, но очевидно одно – Зеленский изменится только под давлением.

«Давлением собственных провальных рейтингов, давлением объединенной оппозиции, давлением народа, возмущенного ложью и отсутствием изменений», – отмечает Омелян.

Не изменится – берет ручку и пишет заявление об отставке. Время пришло объединяться и требовать!

«Не забывайте, о необходимости понимания на совковых ценностях и хлама сведения высоких стен между нами – Вам говорит не чувак с велосипеда, а Президент, отгородился от Вас десятками охранников, бронированными автомобилями и персональной дорогой за счет налогоплательщиков, которая ведет к его закрытому поместью», – подытожил Омелян