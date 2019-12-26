Возврат во времена Януковича: команда Зеленского убивает доверие бизнеса к государству

Разворачивающийся к концу года экономический кризис в Украине приводит не только к падению экономических показателей, но подрывает доверие бизнеса к государству как заказчику.

Последние полгода в Украине наблюдаются признаки экономического кризиса, к концу года выявилось колоссальное падение промышленности на фоне других негативных экономических явлений, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Помните, мы писали о коллапсе с платежами? «Что Вы, что Вы! Правительство работает как часы, все защищенные статьи платятся исправно. У нас так, там маленький просмотр, никто и не заметит», – пишет экс-министр.

Можно конечно подробно рассмотреть каждую отрасль украинской экономики и проиллюстрировать тенденции ухудшения за последние полгода, например растущую задолженность по заработным платам. Однако, экс-министр предлагает подробнее остановится на украинских дорогах.

«Я не буду повторяться о рекордной задолженность по заработной плате, замороженное строительство по всей стране. Остановлюсь на дорогах», – отмечает Омелян.

Омелян напомнил команде президента Владимира Зеленского об их обещаниях о постройке в Украине качественных автомобильных дорог к концу текущего года.

«Нам же обещали качественные европейские дороги, бистро-бистро, по всей Украине? Мы специально создавали Дорожный фонд как защищенную статью, чтобы никто не мог, как прежде, решать в ручном режиме: этому хочу – плачу, этому не хочу – не плачу. Построил качественно – государство сразу рассчиталась», – отмечает Омелян.

В качестве доказательства факта отказа новой власти выполнять взятые на себя обязательства экс-министр приводит письмо «Национальной ассоциации дорожников Украины», в котором говорится о неоплаченных государством работах по строительству новых качественных дорог. Речь идет о нескольких миллиардах гривен невыполненных финансовых обязательств.

«В приложении открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет ведущие украинские компании, в адрес руководства страны. Больше, чем месяц Правительством не оплачены счета за построенные частными компаниями дороги, срывает также зимнее содержание дорог и подготовку к следующему строительного сезона. Задолженность уже составила больше, чем 2,7 млрд гривен В том числе, не оплачено строительство громко разрекламированной дороги Киев-Мариуполь, Николаев-Кривой Рог и др.!», – подчеркивает Омелян.

Письмо «Национальной ассоциации дорожников Украины». Письмо «Национальной ассоциации дорожников Украины». Пред 1 из 2 След

Фактически команда Зеленского не просто не выполнила свои обязательства, но и подорвала с таким трудом установленное доверие между бизнесом и государством. Ведь за предшествующие годы была проведена колоссальная работа по привлечению инвестиций в дорожностроительную отрасль Украины.

«Мы восстанавливали дорожную отрасль три года, в 2015-2017. Создавали ее не то, что с нуля, а с минуса, потому что папередники «забыли» рассчитаться. Убеждали бизнес инвестировать в технику, нанимать людей. Созданы тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест по всей стране. Люди начали возвращаться с заработков, потому что опять могли найти работу дома. Мы уверяли, что государство будет добросовестным партнером и вовремя оплачивать счета за качественную работу», – отмечает Омелян.

И все эти процессы проходили отнюдь не гладко. Бизнес помнил, как государство «кидало» частных подрядчиков во времена ныне беглого экс-президента Виктора Януковича.

#ДякуюДужеДякуюПам’ятаєте, ми писали про колапс з платежами?«Що Ви, що Ви! Уряд працює як годинник, всі захищені… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Donderdag 26 december 2019

«Нам не верили, потому что государство банально бросило на миллиарды частных подрядчиков в 2010-13 гг. Мы по крупицам восстановили это доверие», – подчеркивает Омелян.

В заключение экс-министр с горечью констатирует откат назад по всем, с таким трудом достигнутым, позициям. Кроме того, Омелян напомнил Зеленскому, чем чреваты такие серьезные потери для украинской политики, и, в частности – чем это грозит самому Зеленскому.

«И вот, опять то же самое!», – отмечает Омелян.

«Господин Зеленский, Вы понимаете, что с таким подходом Вы следующем году ни одного километра не построите? А как это бабахнет по рейтингу – Вы уже в курсе…», – подытожил он.