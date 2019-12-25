Конец эпохи бедности: наблюдается катастрофическое падение промышленности

В Украине наблюдается начало катастрофы с падением промышленного производства. По последним статистическим данным отрасль потеряла уже 7%.

Новые данные Госстата: ноябрь к ноябрю падение промпроизводства 6.9%. На самом деле – это катастрофа, потому что все отрасли, кроме строительства, показывают устойчивое падение, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Особенно это касается энергетики и перерабатывающей промышленности», – пишет политолог.

В краткосрочной перспективе – это увеличение безработицы и новая волна миграции.

«На фоне укрепления гривни и полного непонимания правительства, что с этим делать, мы можем четко сказать: через полгода нас ждет серьезный кризис, который может накрыть целый ряд промышленных городов (прежде всего Запорожье, Днепр, Харьков) и безусловно повлияет на ситуацию в целом», – отмечает Денисенко.

Добавьте сюда показательные процессы над Жеваго и рядом других бизнесменов, чей бизнес просто хотят украсть.

«Выход из ситуации? Прежде всего срочная отставка правительства. Второй момент – силовики, которых надо остановить в их желании все уничтожить (прежде всего это ГБР и НАБУ). В-третьих, – денежная политика государства. Крепкая гривна, которая приводит к убийству экспортера и пирамида с ОВГЗ – это петля на шее экономики», – подчеркнул Денисенко.

Промисловість впала на 7%. Це вже початок катастрофиНові данні держстату: листопад до листопада падіння… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 24 december 2019

И наконец, самое важное: протекционизм для определенных отраслей. Но это так не нравится «дебилам» из правительства.

«Если этого не сделать, к сожалению, нас ждет очередной экономический спад», – подытожил Денисенко .