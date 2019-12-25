Россия неспособна самостоятельно достроить «Северный поток – 2», – российский эксперт

«Газпром» реализует проект газопровода «Северного потока – 2» исключительно из своих геополитических амбиций, пытаясь обойти Украину в вопросе транзита газа в Европу.

Швейцарская компания «Allseas», трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Эксперт по вопросам энергетики Михаил Крутихин рассказал о том, что проект был полностью остановлен: продолжать строительство – некому.

У России, как это теперь выясняется, совершенно нет соответствующих кораблей. В Allseas, как сообщает «Bloomberg» со ссылкой на представителя компании, отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока-2».

Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая «Pioneering Spirit» – крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. 21 декабря многолетний подрядчик «Газпрома» объявил, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций.

«Мы не видим ни одного заграничного судна-трубоукладчика, согласившегося на проведение работ по строительству газопровода «Северный поток – 2», это следует отметить в первую очередь», – заявил эксперт.

В результате российский газовый гигант «Газпром» оказался в очень сложной ситуации. Казалось бы, что осталось достроить всего каких-то 160 км газопровода, но выполнить строительный подряд некому. В России никто не обладает такими технологиями и соответствующей техникой, чтобы вести прокладку газопровода по морскому дну.

«У самого «Газпрома» таких судов нет. У российских компаний, которые иногда выполняют заказы «Газпрома», тоже нет таких судов», – подчеркнул Крутихин.

Для строительства такого газопровода морскому судну необходимо помимо самого трубоукладчика еще и наличие специальной системы позиционирования, удерживающей судно в определенном положении во время процесса укладки труб.

Через несколько часов после этого заявления президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает в себя введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в США.

«Если бы в США пытались провести санкции против «Северного потока – 2» отдельным законопроектом, то затея скорее всего бы провалилась. Но благодаря маленькой уловке сенаторов, вопрос санкций был включен в оборонный бюджет», – отмечает Крутихин.

Германия, ключевой бенефициар «Северного потока-2», назвала санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против ограничительных мер также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции, а также пообещал достроить газопроводы.

«Все закончится возмущениями и риторически заявлениями. Германия ничего не потратила на этот проект, это был «бесплатный» подарок со стороны «Газпрома». У Германии достаточно и газопроводов и газа, чтобы не испытывать проблем.», – подчеркнул Крутихин.

Эксперт отмечает, что больше всего затрат на строительство «Северного потока – 2» понесла сама Россия, на постройку морских газопроводов в Европу было затрачено порядка 120 миллиардов долларов. Строительство новых газопроводов к Балтийскому и Черному морю, а также основные расходы на прокладку морских газопроводов.

«Основная задача по реализации проектов газопроводов – это обход территории Украины. Для этого «Газпром» превратили в геополитическое оружие», – подытожил Крутихин.