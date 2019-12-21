«Падаем дальше»: Омелян рассказал о колоссальном падении ВВП Украины

ВВП Украины сильно упал, сведя на нет всю тенденцию роста, которая наблюдалась в самом начале года.

После наблюдаемой в первой половине года тенденции роста ВВП Украины, к концу года выявилось столь же колоссальное его падение. Можно говорить о том, что все достижения экономического роста сведены на нет командой президента Владимира Зеленского, пишет на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян

«Падаем дальше», – констатирует экс-министр.https://politua.org/zona-russkogo-mira/79851-strana-v-rukah-sumashedshego-chto-skazal-putin-na-press-konferencii/

Следует отметить, что за предыдущие пять лет были созданы условия для устойчивого роста ВВП и по итогам первого полугодия наблюдалось его рекордное увеличение. Однако, после смены власти этот тренд прекратился.

«После рекордного роста ВВП во втором квартале 2019 на 4,6% (за Порошенко), Госкомстат фиксирует падение роста до 4,1% за третий квартал текущего года (при Зеленском)», – отмечает Омелян.

При этом следует особо подчеркнуть, что статистика по прошедшим месяцам показывает еще более удручающую картину. Речь идет о том, что Украина вступает в период жесточайшего экономического шторма.

«Цифры по месяцам еще хуже, экономика входит в кризис из-за внешнеторгового дефицита, необоснованно дорогой гривны, и соответственно, сокращения конкурентоспособности экспортоориентированной промышленности», – подчеркивает Омелян.

Экс-минист призывает снять «розовые очки», избавиться от иллюзий и заняться срочным спасением экономической ситуации. Важно при всех этих негативных тенденциях не потерять страну.

Падаємо даліПісля рекордного росту ВВП у другому кварталі 2019 на 4,6% (за Порошенка), Держкомстат фіксує падіння… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Donderdag 19 december 2019

«Простите, не поддерживаю радостное настроение министра экономики и АПК. Если мы больны или умираем, думаю, пациенту важно знать реальный диагноз и что можно сделать, а не то, какая музыка будет звучать на его похоронах», – подытожил Омелян.