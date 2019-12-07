Проблемный «Северный поток-2»: фальстарт прокладки газопровода на «минном поле»

Намедни президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северного поток-2» близко к завершению. И это правда, «Nord Stream 2 AG» по состоянию на начало декабря практически закончил работы по прокладке трубы, пишет на страницах «Информационный навигатор» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Однако не путайте понятия «закончил» и «практически закончил», ведь в некоторых СМИ можно увидеть чуть ли не радостное – «Северного потока-2» проложен!», – пишет военно-политический обозреватель.

Более того, в прокладке газопровода, который находится, конечно, на финишной прямой, но опять же – не на финише, проявилась интересная деталь.

Так, согласно MarineTraffic Live Ships Map корабль-трубоукладчик Pioneering Spirit прошел только 40 км из 160 км необходимых и резко снизил скорость прокладки газопровода.

«Что примечательно, это произошло как раз в том районе, где проводилось неконтролируемое захоронение химических боеприпасов Советским Союзов после Второй мировой войны», – отмечает Коваленко.

«Если помните, в октябре в материале «Безопасный» маршрут «Северного потока-2» я писал о том, что маршрут, который Датское энергетическое агентство назвало «наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам» на самом деле более походит на минное поле. Наследие Второй мировой войны, в виде, по крайней мере, 23 тыс тонн боеприпасов, разбросанных в восточном районе Борнхольма без какой либо систематизации и соблюдения норм захоронения», – добавил он.

Теперь же, в силу отсутствия карт захоронения, требуются дополнительные исследования со стороны вспомогательных судов, что в целом не дает 100% гарантии не оказаться участником химического ЧП. Плюс неблагоприятные погодные условия – шторм, усугубляет ситуацию.

«К слову сказать, если обратиться к все тому же MarineTraffic Live Ships Map то другой трубоукладчик Solitaire вообще выбился из графика и отстает от Spirit», – подчеркивает Коваленко.

А потому, да, «Северный поток – 2» практически проложен и строительство практически завершено. И не забываемый, что это именно прокладка труб в Балтийском море.

«Но, с учетом всего вышеизложенного, не удивлюсь, если это самое «практически» будет несколько более растяжимое понятие, нежели мы можем себе представить», – отмечает коваленко.

«И как подтверждают эксперты, с учетом еще не законченных работ на суше со стороны Германии, необходимости тестирования и других технических работ, «Северный поток-2» запустят, в лучшем случае, осенью 2020 года и то его пропускная способность не будет соответствовать необходимым объемам газа», – подытожил он.