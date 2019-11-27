Санкции работают: без моторов “Мотор Сич” закрываются российские заводы

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева (ТАНТК) в 2020 году пройдут массовые сокращения: речь идет об увольнении почти 800 человек (всего на предприятии в Таганроге занято почти три тысячи человек), пишет на страницах «Новой Газеты» специальный корреспондент издания Елена Романова.

Информация об этом появилась в местных СМИ, в распоряжение которых попал документ, адресованный властям города. В нем говорилось о сотрудниках авиазавода, которые в обозримом будущем пополнят ряды безработных. На ТАНТК эту цифру не подтверждают, но подтверждают, что готовятся к сокращениям целого ряда позиций.

«Программа развития предприятия предполагает сокращение уровней управления и устранение дублирующих административных функций. В связи с этим прорабатываются варианты оптимизации административно-управленческого персонала и вспомогательных рабочих», – пояснили «Новой Газете» на предприятии.

ТАНТК им. Бериева (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию») – одно из крупнейших предприятий Таганрога, часть производства которого расположена в бывших цехах завода «Таганрогская авиация», торжественно открытого в 1916 году. Помимо разработки, испытаний и производства гидросамолетов комплекс им. Бериева занимается их обслуживанием, имеет собственный учебно-авиационный центр гидроавиации, свою авиакомпанию, аэродром и гидроаэродром в Геленджике.

«Самолет-амфибия Бе-200 был разработан в Таганроге, но до 2008 года производился на мощностях завода «Иркут». Из-за загруженности иркутского предприятия производство было перенесено в Ростовскую область. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в модернизацию таганрогского предприятия было вложено более 2 млрд рублей. Первый серийный Бе-200 в Таганроге произвели в 2016 году, запланировав на 2017-й производство четырех машин, а всего предприятие способно выпускать восемь Бе-200 в год. Стоимость одного самолета – около 1,4 млрд рублей», – пишет спецкор.

В прошлом году ТАНТК из-за «санкционной войны» был вынужден отказаться от украинских двигателей Д-436 производства «Мотор Сич». Киев запретил запорожскому предприятию продавать Москве Д-436, на которых летают не только Бе-200, но и Ан-148, и Ту-334.

«Заменить украинские двигатели Д-436 должны были агрегаты SaM146, разработанные совместно с французскими специалистами. Но неожиданно в производственные планы вмешалась Генпрокуратура. В апреле 2019 года генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, заявил, что недопустимо ставить на российские самолеты двигатели, комплектующие для которых поставляются из стран НАТО. Надзорное ведомство запретило Минпромторгу менять украинские агрегаты на двигатели совместного производства французской компании Snecma и российского НПО «Сатурн», – подчеркивает Романова.

На ТАНТК им. Бериева отказываются связывать предстоящие увольнения с украинским запретом на поставку двигателей «Мотор Сич» и появляющимися в связи с этим проблемами. Там настаивают, что предприятие продолжает работать, развиваться, а предстоящие сокращения не коснутся инженеров и рабочих.

«Более того, в интересах наращивания объемов производства в настоящее время на предприятии идет прием рабочих ряда специальностей, в частности, электромонтажников», – говорится в сообщении пресс-службы завода.

Между тем появление нескольких сотен безработных усугубит криминогенную обстановку в Таганроге, считает депутат гордумы Александр Семенов.

«Я помню, что было, когда в Таганроге «ТагАЗ» периодически останавливался на два-три месяца – это моментально отражалось на милицейских сводках, рост преступности был очевиден. То же самое произойдет и в этот раз, я думаю», – говорит Семенов.

В правительстве Ростовской области официально признают, что за последние три года область потеряла 25 тысяч рабочих мест – это связано с банкротством нескольких крупных предприятий АПК.

Но тем не менее официальные цифры по безработице в регионе ниже среднероссийских: по данным на 1 июля с.г. официально безработными признаны 18 230 чело­век. Ростовстат утверждает, что за шесть месяцев текущего года в областной Центр занятости за помощью в трудоустройстве обратился 82 851 чело­век.

«Нет новых предприятий, нет инвесторов. Те жители, у которых есть голова на плечах и они что-то умеют делать, уезжают из города, в основном в Москву. ТАНТК – одно из градообразующих предприятий Таганрога. Сейчас появились слухи о сокращениях на металлургическом комбинате. В администрации города представили какие-то программы переобучения 50–60-летних горожан. Их готовы обучить новым профессиям, но работать – где? Молодым работы не хватает», – говорит Семенов..