Новая тактика Путина: задействовал спецдивизию “Газпром”

Путин от военного захвата Украины перешел к наступлению на экономическом фронте, пытаясь крепко накрепко привязать ее к России, поставив в экономическую зависимость.

Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского «Газпрома» при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут «изыматься», сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам министра Оржеля, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной «Газпромом», будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.

В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.

«Путин полностью изменил тактику. Военную операцию изменили экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет», – пишет экс-премьер Украины.

После захвата украинского рынка электроэнергетики, Кремль перешел в наступление на газовом направлении.

«Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск – «Газпром». Следующим шагом будет восстановление «экономических связей», а по факту – отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом».

Путін повністю змінив тактику. Військову операцію змінили на економічну, енергетичну і політичну операцію з захоплення… Geplaatst door Арсеній Яценюк op Dinsdag 26 november 2019

«Дальше будет больше «братские народы Должны возобновить гуманитарные связи». А в Нормандии «миротворец» Путин будет говорить, что он за мир.Только по факту это будет «русский мир», – подчеркивает Яценюк.

В завершение своего комментария экс-премьер-министр Яценюк подчеркивает, что Россия пытается привязать к себе Украину используя экономические методы.

«Это не газ будет со скидкой. Это Украины покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новом», – подытожил он.