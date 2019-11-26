Остановить «Северный поток-2»: как Трамп может помочь Украине в борьбе с «Газпромом»

В руках Соединенных Штатов Америки остается инструмент, который может пусть и не остановить строительство газопровода «Северный поток-2», но приостановить на два-три года, говорится в статье американской неправительственной организации «American Council», пишет на страницах издания «УНИАН» эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар.

«Однако этот инструмент будет оставаться недолго – буквально пару месяцев. Речь идет об американском закон о защите энергетической безопасности Европы, который получил поддержку обеих партий США. Этот законопроект предусматривает введение Соединенными Штатами адресных санкций, нацеленных остановить завершения строительства «Северного потока-2», – пишет эксперт.

В частности, под санкции должен попасть компания Allseas, которая предоставляет критически важное судно для глубоководного прокладки труб. Следовательно, на данный момент действительно есть шанс, что «Северный поток-2» не будет достроен в ближайшие годы. Такая возможность существует с августа 2017 года, когда в США был принят закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который предусматривал возможность, но не обязательность, введение санкций, в том числе и из-за строительства «Северного потока-2».

«После этого все было отдано на усмотрение Администрации президента США и собственно Дональду Трампу. Однако Трамп по понятным причинам не спешил проявлять политическую волю и трансформировать возможность в реальные шаги», – отмечает Гончар.

Поэтому логично, что в дальнейшем в американском Конгрессе появились дополнительные законопроекты, которые были выписаны более четко. В них речь шла не о возможности введения санкций, а о необходимости и обязательности этого шага.

«Последний из таких законопроектов был подготовлен летом этого года, в течение лета он прошел все необходимые процедуры в Сенате (это – сенатский законопроект), и в последние дни августа законопроект был финализировать. Поэтому после каникул он мог быть принят. Но после каникул в американском Конгрессе пошел бюджетный процесс, а дальше разгорелись страсти вокруг импичмента Трампу», – подчеркивает Гончар.

Все остальные вопросы, в том числе «Северный поток-2», оказались на периферии внимания американских законодателей. Поэтому до сих пор у них до этого законопроекта не доходили руки.

«Сейчас тема строительства этого газопровода актуализировалась на фоне того, что Дания согласовала трассу своего участка в морской экономической зоне. А это была последняя преграда на пути завершения строительной фазы «Северного потока-2», – отмечает Гончар.

Американцам напомнили о том, что они должны активизировать свои действия в этом отношении. Сейчас существует два пути. Первый заключается в том, что должен быть проголосован уже подготовлен и процедурно разработанный законопроект группы сенаторов, в котором предусмотрены не возможные действия со стороны администрации Трампа, а обязательные шаги.

«Как я отмечал, законопроект готов с конца августа, но так и не вынесен на голосование. Второй путь заключается в том, что на основе закона, который уже существует и действует со 2 августа 2017 года, Трамп проявит политическую волю и примет необходимые меры по санкций против компаний-подрядчиков, которые работают над строительством «Северного потока-2», – подчеркивает Гончар.

Для Трампа сейчас удобный случай это сделать, чтобы показать, что он является лицом, не просто говорит, а действует, не просто идет в фарватере «хотелок» Путина, а отстаивает американские интересы. Поэтому здесь речь идет не столько о том, чтобы помочь Украине, сколько об интересах США – Трамп же обещал остановить «Северный поток-2», а его строительство уже на финальной стадии.

«Если проект состоится, это автоматически означает, что Трамп – никчемный президент, который может угрожать северокорейском Ким Чен Ыну или иранскому аятолле, а с Путиным ничего сделать не может. Ведь никак введения санкций Соединенными Штатами будет означать, что выиграл Путин и Россия, выиграла русско-европейская коррупция», – отмечает Гончар.

«Окно» этих возможностей – ближайшие два месяца, а точнее говоря, к Рождеству. Возможно, американская стратегия по «Северного потока-2» состоит в том, что Штаты хотят дать возможность россиянам потратиться по-максимуму, а потом, на финальном этапе, «врезать» санкциями. Ведь тогда Россия будет на несколько миллиардов долларов или евро меньше стрелять в Украине, Сирии или иных регионах мира …

«В материале «American Council» говорится, что, если эти санкции будут введены, то строительство не остановится, а приостановится на два-три года. Почему речь идет именно о такой период? После введения таких санкций можно ожидать целый ряд судебных исков и судебных процессов, которые сами по себе являются долговременными», – подчеркивает Гончар.

Наверное, в «American Council» оценили, что эти судебные процессы будут продолжаться два-три года, а, возможно, и больше. Плюс Европейская комиссия создала целый ряд проблем для «Газпрома». Даже если представить себе, что «Северный поток-2» будет достроен, то теперь, с учетом положений обновленного европейского законодательства (Газовая директива), «Газпром» не сможет использовать «Северный поток» – и первый, и второй – более чем на 50 % мощности. Соответственно, он по этому поводу будет судиться, будут новые судебные процессы, которые также могут длиться месяцами и годами.

«Даже если решение будет в пользу «Газпрома», оно тоже может быть обжаловано, а затем «Газпром» будет оспаривать дальше. То есть на один обжалования появляться другое и т.д. Этот процесс может растянуться на годы. И два-три года задержки могут оказаться оптимистическому сценарию», – отмечает Гончар.

Если говорить о том, как эта ситуация повлияет на Украину, то, конечно, остановка строительства «Северного потока-2» будет означать сохранение транзита российского газа через территорию Украины. Поэтому это очень важно для нас.

«Если европейское законодательство в части Третьего энергопакета будут соблюдены, прежде всего, самими европейцами, то тогда, несмотря на то, что у «Газпрома» будет 110 млрд кубических метров мощностей в четырех трубах обоих потоков, использовать он их сможет только на 55 млрд , то есть наполовину», – подчеркивает Гончар.

А остальные, как и сейчас, будет идти через ГТС Украины. Так мы сохраним существующий сегодня статус-кво. Может ли Украина побудить США принять решение о введении этих санкций? Гипотетически такие механизмы у нас есть. Нам нужно работать с американскими законодателями, подталкивать их.

«Важно, чтобы мы показывали, что заинтересованы в том, чтобы на европейском рынке было больше американского газа. Чем больше газа на рынке, тем больше конкуренция и тем ниже цена. На днях на польский терминал Свиноуйсьце прибыл первый танкер со сжиженным газом для украинской компании «ЭРУ Трейдинг», – отмечает Гончар.

Это – скромная закупка, которая имеет больше технический и технологический характер, чем коммерческий, но это важно – все начинается с первого шага. Поэтому мы должны не просто риторикой убеждать американцев – наши друзья в Конгрессе США и так все это понимают. А нужны четкие конкретные действия.

«Вероятность такого положительного для Украины сценария я бы оценил в 51%, то есть с небольшим оптимизмом. Надеюсь, что американцы просто дают возможность Путину зарыть как можно больше денег на дно Балтийского моря, а затем ударить санкциями. И то, что россияне вдруг вспомнили о судне-трубоукладчик «Академик Черский», тоже означает, что в Москве почувствовали – пахнет жареным», – подытожил Гончар.