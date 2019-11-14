МИД России в бешенстве: эстонские журналисты раскрыли подноготную «Северного потока-2»

Сегодня российский МИД призвал западные СМИ не политизировать строительство «Северного потока-2», так как оно, по мнению российских дипломатов, экономически выгодно и странам Европы. Такой призыв МИД РФ сделал в связи с публикацией в эстонской газете «Postimees» материала «с призывом переосмыслить сделку», пишет редакция «Информационного Навигатора».

Примечательно, что представители МИД РФ акцентировали в своем заявлении внимание на том, что среди авторов статьи «нет ни одного эксперта в области энергетики».

«Между тем, если мы обратим внимание на этот материал журналиста Мариса Куренса, вышедший под заголовком «Высокая цена, которую придется заплатить Европе и России за проект «Северный поток-2» то все становится на свои места. Ведь статья вобрала в себя комментарии широкого круга не только экспертов, но и общественных деятелей, активистов и политических деятелей», – пишет редакция.

«Информационный Навигатор» приводит этот материал вашему вниманию с сохранением уникальности текста.

«Газопровод «Северный поток-2» вызвал широкую дискуссию во всем Европейском Союзе. Европейские компании, которые выразили готовность сотрудничать с российским газовым концерном «Газпром», охарактеризовали проект как коммерческую сделку. Однако на самом деле российский газопровод «Северный поток-2» считается реальной угрозой для Европы, поскольку его можно использовать в качестве геополитического инструмента», – говорится в статье Марис Куренс.

Во вторник в Страсбурге было представлено исследование о влиянии проекта «Газпрома» на Европу.

«Президент фонда «Свободная Росиия» Наталья Арно указывает, что отношения с официальными лицами в Берлине, где много лоббистов «Газпрома», создают серьезные проблемы. Здесь она упоминает «газовую коррупцию», которую разворачивает «Газпром», – отмечается в статье Куренса.

«Чем больше мы изучали, тем больше понимали, что этот проект выгоден только Кремлю. Важно понимать, что существует разница между Кремлем – путинской Россией и Россией и ее народом.

«Нам не нравится, когда Россия расширяет свою экономическую монополию, а также нарушает права человека и другие правила», – подчеркивается в статье Куренса.

Вот почему бывшие российские политики и аналитики провели исследование под названием «Rethink The Deal», в рамках которого было изучено, сколько этот российский газопровод будет стоить Евросоюзу.

Президент консалтинговой компании East European Gas Михаил Корчемкин заявил, что российская программа «оптимизации» в значительной степени «отключает» Украину от рынка газа. Вот почему России нужен новый газопровод в обход Украины.

«Я поражен тем, как легко Кремлю удалось продать этот проект, используя дезинформацию, ложные и вымышленные факты. Реально «Северный поток-2» на европейском рынке ничего не изменит. Рынок не изменится, но станет еще хуже. История успеха этого проекта – успешная пропаганда «Газпрома»», – говорит Корчемкин.

Бывший российский вице-министр указал, что главные выгоды от проекта «Северный поток-2» будут в управлении «Газпрома», а не Европы.

Британский эксперт Алан Райли отмечает, что Советский Союз не был агрессивным государством в последние годы, чего не скажешь о современной России. Вместе с тем цели российского газового рынка, которые зачастую являются политически мотивированными, также различаются.

«В результате российской политики строительство газопроводов в Германию ставит ее же в невыгодное положение – Германия и остальная часть Западной и Центральной Европы очень уязвимы», – отмечается в статье Куренса.

Илья Заславский, представитель фонда «Свободная Россия», заявил, что некоторые западные чиновники отказываются сотрудничать с представителями российского демократического движения. Он отмечает, что заключенные контракты с «Газпромом», например, играют важную роль в Нидерландах.

«Правительство Нидерландов не проводило никаких исследований, поэтому оно не знает, можно ли и как заменить проект «Северный поток-2». Мы старались побудить их просто подумать о том, что может измениться. Но еще хуже с Берлином – чиновники боятся говорить об альтернативах «Северный поток-2″. Мне кажется, что среди немецких чиновников есть некоторые страхи», – говорит Заславский.

Он рассказывает, что «Газпром» установил полную монополию в России и продолжает успешно вести бизнес в мире, став третьим по величине поставщиком газа. Однако «Северный поток-2» также оказывает очень негативное влияние на окружающую среду Европы, загрязняя Балтийское море, особенно побережье Германии. В то время как Европа пытается стать более зеленой, этот газопровод имеет противоположный эффект.

«На наш взгляд, основными выгодами в Европе будут представители «Газпрома» в ЕС, а также местные немецкие и голландские газовые компании. Если Украина будет полностью исключена из рынка поставок газа, возникнет серьезный недостаток. Кто за него заплатит? Европейский Союз? Я сомневаюсь в этом. Однако немецкие чиновники считают, что проект газопровода «поможет либерализовать рынок газа в самой России».

Однако Путин может лично отключать и регулировать потоки газа, принимая политические и выгодные решения. У украинской системы есть два нюанса: она может обеспечивать новые поставки газа в Европу, когда это необходимо, и у нее есть несколько газохранилищ, которые обеспечивают Европу дополнительными возможностями поставок. У «Северного потока-2″ такой возможности нет», – поясняет Заславский.

Эксперты обеспокоены тем, что используя проект «Газпрома», обычным потребителям придется платить больше за газ – и это будет проблема не только Западной Европы, но и Восточной Европы, и это будет результат массовой коррупции России.

Одна из целей этого проекта – наказать Украину, отключив ее от европейского газового рынка и фактически подвергнув Европу различным рискам.

«Очень сложно найти чиновника в «Газпроме», который не был бы коррумпирован. Серьезно», – заключает Заславский.

Согласно исследованию, газопровод «Северный поток-2» принесет в Европу «не только газ, но и коррупцию, которая сможет изменить демократические ценности и институты».

«За «Северный поток-2» акционеры «Газпрома» должны будут заплатить более 40 млрд евро. Более 31 миллиарда евро будет покрыто за счет местных ресурсов, включая повышение цен на газ для российских потребителей», – отмечается в статье Куренса.

Ранее уже было доказано, что в проектах «Газпрома» «Северный поток-1» и «Северный поток-2», ближайший круг людей Владимира Путина добились того, что получая больше денег, элите легче стало сокращать демократические процессы в России.

«Фактически – взимая плату за выгодные проекты «Газпрома» с местных потребителей, а не акционеров», – подчеркивается в статье Куренса.

Правозащитник Владимир Осечкин отмечает, что в России тысячи заключенных насильно вынуждены работать на строительстве «Северного потока-2».

«Фактически, нынешняя российская система реализует ГУЛАГ 21-го века, и ничего особо не изменилось со времен репрессий советской эпохи. Права человека не соблюдаются. Если люди отказываются работать 45-50 часов сверхурочно в неделю, они сталкиваются с риском пыток и даже сексуального насилия. Бывшие сотрудники тюрем говорят, что заключенным приходилось работать каждый день с восьми утра до одиннадцати вечера. В течение последних восьми лет правозащитники регулярно сообщали о пытках и других нарушениях прав человека в отношении людей в заключении», – отмечает Осечкин.

Отмечается, что те работники, которые жалуются на тяжелые условия труда, находятся под огромным давлением со стороны российских спецслужб, которые пытаются заставить заключенных молчать. Осечкин призывает Европарламент действовать и оказывать давление на Россию, чтобы остановить деятельность ГУЛАГа 21-го века в России.

Эксперты в Страсбурге считают, что также необходимо более широко говорить о поставках сжиженного газа в Европу, что значительно повысит энергетическую независимость восточноевропейских стран, тем самым уменьшив влияние «Газпрома» и Кремля на Восточную Европу.

«Однако и в этом вопросе приходится сталкиваться с проблемами кремлевской пропаганды и искаженных фактов, которым склонны доверять даже высокопоставленные чиновники», – резюмирует Куренса.