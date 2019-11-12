Коболев предупредил Европу о коварности России по транзиту газа

В Нафтогазе рассказали, что произойдет, если контракта на транзит газа с Россией не будет.
В НАК «Нафтогаз» заявляют, что скорее всего «Газпром» не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах, рассказал на своей странице в Facebook председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, опубликовова видеокомментарий.
«Мы не знаем, сколько времени «Газпром» будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе», – пишет Коболев.
«Последний раз, когда «Газпром» делал подобное – зимой 2014-2015 годов, – потерял более 5 млрд дол, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему», – подчеркнул он.
Про Газпром і новий транзитний контракт
Про Газпром і новий транзитний контракт. Яка ситуація?Зараз Нафтогаз є стороною діючого транзитного контракту. До кінця року ми завершимо відокремлення нового оператора ГТС. І новий контракт за європейськими правилами буде вже з цим новим оператором. Тобто, у найближчому майбутньому Нафтогаз не буде стороною контракту на транспортування газу.Європейські правила критично важливі для української сторони, бо це додаткові гарантії, що контракт буде виконуватись. Прецеденти вже були, тож маємо підготуватись до будь-яких варіантівЩо хоче російська сторона? Російська сторона формально говорить, що згодна на такі умови. Але. Вони вимагають від української сторони:- довести, що наше законодавство повністю відповідає європейському. Що ми запровадили європейські регламенти та кодекси управління українським газовим ринком; – довести незалежність регулятора;- забути про виграні арбітражі, поточний арбітраж і штраф Антимонопольного комітету. Розмір бажаних росіянами поступок – приблизно $22 млрд . Перші дві вимоги важливі і для нас самих, хоча Газпром висуває їх скоріш формально. Ключова для нього – третя. За газпромівською логікою ми маємо відмовлятись від вже виграних грошей та перспектив отримання додаткових грошей, а потім вже почнеться реальний переговорний процес.Підстав підозрювати переговорників Нафтогазу у склерозі чи розладах психіки, здається, ми росіянам не надавали. То на що ж вони розраховують, висуваючи настільки неприйнятні умови? Схоже російська сторона, використовуючи різні приводи, підводить нас до думки, що в принципі серйозно розмовляти про контракт не готова.Яка позиція Єврокомісії? Єврокомісія повністю розуміє і підтримує нашу позицію щодо бажання укласти контракт на прозорих європейських умовах, а також щодо неможливості «обнулити» чи забути арбітражні рішення. Ми дуже вдячні Єврокомісії за підтримку. Чи готова Україна до повного припинення транзиту?Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Завдяки успішному випуску єврооблігацій Нафтогаз винайшов додаткові кошти і створив значні запаси газу у ПСГ. 21,7 млрд куб м. – це рекордно високий рівень за останні роки. Європа також підготувалась до можливих креативних ходів росіян і закачала до своїх сховищ рекордно високий рівень газу за багато років – 100 млрд куб. мТобто всі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію.Що, якщо контракту не буде до 1 січня?Ми не знаємо, скільки часу Газпром буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі. Останнього разу, коли Газпром робив таку вправу – зимою 2014-2015 років, – втратив понад $5 млрд, за підрахунками російських аналітиків. Рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього.Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже $3 млрд за завершеним арбітражем і битися ще за $12 млрд у поточному арбітражі. Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України.
Geplaatst door Нафтогаз України – Naftogaz op Maandag 11 november 2019
Коболев сказал, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжит судебные процессы с «Газпромом».
«Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем ещё импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд дол за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд дол в текущем арбитраже», – отметил Коболев.
«Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины», – подчеркнул глава «Нафтогаза».
В «Нафтогазе» отмечают, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.
«Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз отыскал дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. – это рекордно высокий уровень за последние годы», – отметил Коболев.
Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за многие года – 100 млрд куб.
«То есть все понимают, что с большой вероятностью «Газпром» по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария», – резюмировал Коболев.