Коболев предупредил Европу о коварности России по транзиту газа

Про Газпром і новий транзитний контракт

Про Газпром і новий транзитний контракт. Яка ситуація?Зараз Нафтогаз є стороною діючого транзитного контракту. До кінця року ми завершимо відокремлення нового оператора ГТС. І новий контракт за європейськими правилами буде вже з цим новим оператором. Тобто, у найближчому майбутньому Нафтогаз не буде стороною контракту на транспортування газу.Європейські правила критично важливі для української сторони, бо це додаткові гарантії, що контракт буде виконуватись. Прецеденти вже були, тож маємо підготуватись до будь-яких варіантівЩо хоче російська сторона? Російська сторона формально говорить, що згодна на такі умови. Але. Вони вимагають від української сторони:- довести, що наше законодавство повністю відповідає європейському. Що ми запровадили європейські регламенти та кодекси управління українським газовим ринком; – довести незалежність регулятора;- забути про виграні арбітражі, поточний арбітраж і штраф Антимонопольного комітету. Розмір бажаних росіянами поступок – приблизно $22 млрд . Перші дві вимоги важливі і для нас самих, хоча Газпром висуває їх скоріш формально. Ключова для нього – третя. За газпромівською логікою ми маємо відмовлятись від вже виграних грошей та перспектив отримання додаткових грошей, а потім вже почнеться реальний переговорний процес.Підстав підозрювати переговорників Нафтогазу у склерозі чи розладах психіки, здається, ми росіянам не надавали. То на що ж вони розраховують, висуваючи настільки неприйнятні умови? Схоже російська сторона, використовуючи різні приводи, підводить нас до думки, що в принципі серйозно розмовляти про контракт не готова.Яка позиція Єврокомісії? Єврокомісія повністю розуміє і підтримує нашу позицію щодо бажання укласти контракт на прозорих європейських умовах, а також щодо неможливості «обнулити» чи забути арбітражні рішення. Ми дуже вдячні Єврокомісії за підтримку. Чи готова Україна до повного припинення транзиту?Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Завдяки успішному випуску єврооблігацій Нафтогаз винайшов додаткові кошти і створив значні запаси газу у ПСГ. 21,7 млрд куб м. – це рекордно високий рівень за останні роки. Європа також підготувалась до можливих креативних ходів росіян і закачала до своїх сховищ рекордно високий рівень газу за багато років – 100 млрд куб. мТобто всі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію.Що, якщо контракту не буде до 1 січня?Ми не знаємо, скільки часу Газпром буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі. Останнього разу, коли Газпром робив таку вправу – зимою 2014-2015 років, – втратив понад $5 млрд, за підрахунками російських аналітиків. Рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього.Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже $3 млрд за завершеним арбітражем і битися ще за $12 млрд у поточному арбітражі. Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України.

Geplaatst door Нафтогаз України – Naftogaz op Maandag 11 november 2019