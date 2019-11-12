Во сколько россиянам обошлись антисанкции Путина

В России оценили во что обошлось гражданам продуктовое эмбарго Кремля. При этом Беларусь получила солидную «экспортную» прибавку за счет контрабанды продуктов в обход эмбарго.

С утра немного цифр. В свете митингов «за» и «против» земельной реформы, посмотрим, как там у россиян с продуктами, после введения Кремлем эмбарго. Экономисты Полина Кузнецова и Наталья Волочкова посчитали, во сколько России обошлось пять лет продуктового эмбарго. Данные опубликованы изданием «Free Network».

Ниже несколько выводов на основе анализа «КоммерсантЪ» и «The Bell», также прочитавших этот доклад.

– Чистые потери россиян составляют 445 млрд рублей в год – это 3000 рублей с человека, или почти 5% минимальной потребительской корзины.

– России совсем не удалось провести импортозамещение по фруктам, рыбе, сыру, продуктам мясопереработки (колбаса, сосиски и проч.) и сгущенному молоку: эти продукты подорожали, а их потребление упало. Так, только на сыре, потребление которого за годы санкций снизилось на 3%, россияне теряли 72 млрд рублей в год.

– За счет потребителей произошло импортозамещение сливочного масла, молока и молочных продуктов: цены выросли, потребление осталось прежним. В результате россияне каждый год теряют на подорожавшем молоке 62 млрд рублей, на сливочном масле – 60 млрд рублей.

– Одна из причин потерь россиян – замена более дешевых продуктов из ЕС сравнительно дорогими продуктами из других стран (сербские яблоки, чилийский лосось). Выигрывала от этого прежде всего Белоруссия, получившая 78% санкционной «экспортной» прибавки.

Отметим, что это только некоторые данные по продуктовому эмбарго, которые свидетельствуют о серьезных экономических проблемах..