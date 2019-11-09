Бочкала и Лелик: как “Стоп коррупция” превратилась в доходный бизнес

Активисты «Стоп коррупции» придумали схему вымогательства средств у предпринимателей, действуя в духе того явления, с которым собираются бороться.

Сталкиваясь с людьми, которые позиционируют себя как борцы с коррупцией, к сожалению можно убедится, что многие из них живут за счет того, что активно используют методы того явления против которого, по идее, борются. Историю о том, как руководители «Стоп коррупции» Роман Бочкала и Богдан Майданюк (Хмельницкий) требуют деньги с бизнесменов, рассказал на своей странице в Facebook журналист и блогер Василь Крутчак.

«То есть, сначала они создают проблему для бизнесмена, а затем предлагают решить данную проблему за 50 тысяч долларов», – пишет блогер.

Типичная история произошла с застройщиком Алексеем Кулагиным.

Geplaatst door Vasyl Krutchak op Dinsdag 5 november 2019

«Сначала журналисты и активисты «Стоп коррупции» начали медийно освещать деятельность застройщика в негативном свете, после чего Кулагин обратился к Льву Парцхаладзе, как к представителю заместителя министра регионального развития, строительства», – отмечает Крутчак.

После этого Парцхаладзе организовал в своем кабинете встречу со своей «правой рукой» Тарасом Леликом и Романом Бочкалой (Бочкала и Лелик являются кумовьями), где Бочкала предоложил Кулагину решить его «проблемы» за 50 тысяч долларов.

«Данные средства Кулагин должен был передать будто за предоставление медийной поддержки со стороны «Стоп коррупции», – подчеркивает Крутчак.

Материалы по делу о вымогательстве денег с Кулагина. Материалы по делу о вымогательстве денег с Кулагина. Материалы по делу о вымогательстве денег с Кулагина. Пред 1 из 3 След

Для организации процесса передачи Бочкала с Леликом прислали помощнице Кулагина, Надежде, на почту некий «медийный бизнес-план», за который Кулагин и должен был передать Бочкале 50 тысяч долларов.

«Данный план у меня есть в распечатанном виде», – отмечает Крутчак.

Кулагин отказался от этой так называемой «медийной» поддержки.

«Данная история четко показывает всю суть «борьбэы с коррупцией» различных общественных организаций, а в данном случае четко деятельность Общественной организации «Стоп коррупции», – подчеркивает Крутчак.

Історія про те, як керівники «Стоп корупції» Роман Бочкала та Богдан Майданюк(Хмельницький) вимагають гроші з… Geplaatst door Vasyl Krutchak op Dinsdag 5 november 2019

Кстати, еще недавно пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрий Луценко Лариса Сарган, публично заявляла, что ГПУ уже несколько лет положительно сотрудничают со «Стоп коррупцией».

«Теперь возникает вопрос, а в чем именно заключалось сотрудничество ГПУ и Стоп коррупции?», – отмечает Крутчак.

«Прошу Президента Владимира Зеленского и Генпрокурора Руслана Рябошапку максимально обратить внимание на деятельность борцунов с коррупцией из«Стоп коррупции», – подытожил он.