“Нулевой вариант”: Россия требует простить все долги в обмен на соглашение о транзите газа

Российская сторона предлагает «обнулить» 22 млрд долларов украинских претензий в обмен на новый транзит. При этом нет ни одного встречного предложение по «обнулению» российских претензий к Украине, пишет на своей странице в Facebook глава «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Продолжают поступать новые заявления с РФ. Через средства массовой информации, что несколько странно, поскольку такие предложения, как правило, предоставляются в письменном виде», – пишет глава «Нафтогаз».

Российская сторона предлагают Украине следующие условия для заключения нового транзитного договора:

1. «обнулить взаимные претензии»;

2. российский газ по прямым поставкам дешевле, чем по реверсу.

Для «Нафтогаза» продолжение транзита российского газа является стратегической задачей. Но на эту проблему надо смотреть с точки зрения сухих цифр и фактов.

«По первому пункту. Российская сторона предлагает Нафтогаза «обнулить» почти 3 млрд долларов за Стокгольмский решением и отказаться от иска еще на 12 млрд долларов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около 7 млрд долларов», – отмечает Коболев.

Итого, Россия предлагает Украине «понять и простит» 22 миллиарда долларов.

«Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимы суммы. Разве так выглядит «обнуления» взаимных претензий?», – подчеркивает Коболев.

Дала глава «Нафтогаз» предлагает перейти к рассмотрению второго пункта.

«Нам предлагают вернуться к прямым поставкам газа из России и обещают цену, меньшую на 25%, чем мы имеем сейчас из Европы», – отмечает Коболев.

По действующему контракту Украина уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта.

«Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что Газпром транспортирует газ на меньшее расстояние», – подчеркивает Коболев.

Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Газпром отказался поставлять газ.

«Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с Газпромом удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины», – особо подчеркивает Коболев.

Сухие цифры:

▪ в 2013 году, когда у нас была скидка «за флот в Крыму» и мы покупали газ почти исключительно у Газпрома, на транзите мы заработали 3 миллиарда долларов, а за импортированный газ заплатили России больше 5 млрд долларов. Отрицательная разница между доходами за транзит и расходами на покупку газа – более 2 миллиардов долларов.

▪ в 2018 году, когда мы перешли от «дешевого» российского газа на «дорогой» европейский и не имели никаких политических скидок на транзите заработали 2,7 миллиарда долларов, а на закупку потратили 2,1 миллиарда. Положительная разница для нас составила 600 млн долларов.

«Еще раз цитирую российских чиновников: «как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если идет такая вакханалия в Стокгольмском арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-либо требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», – отмечает Коболев.

«Мы готовы договариваться о продлении транзита. Наша позиция в этом вопросе полностью совпадает с позицией Еврокомиссии», – добавил он.

Продовжують надходити нові заяви з РФ. Через засоби масової інформації (що трохи дивно, оскільки такі пропозиції, як… Geplaatst door Andriy Kobolyev op Dinsdag 5 november 2019

В то же время, Россия – против, ее пугает «вакханалия в Стокгольмском арбитраже». Конечно, решение авторитетного европейского арбитражного суда можно называть «вакханалией», но тогда возникает логичный вопрос – зачем Газпром прошлого года ПЕРВЫМ инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процессы против Нафтогаза?

«Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы «Нафтогаза», – подчеркивает Коболев.

«Когда перечитываю предложения российской стороны, в голове невольно звучит мотив одной песни, посвященной как раз «обнулению» с Нового года», – подытожил он.