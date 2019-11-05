Псевдосоциализм с «новыми лицами» – Омельян про новый бюджет Украины

Представленный Кабмином проект бюджета на 2020 год вскрывает весь невыполнимый ворох популистских обещаний Зеленского и его «слуг народа».

Уже неоднократно говорилось о губительности популизма для украинской политики и экономики, но теперь все, о чем говорилось, становится «объективной реальностью данной нам в ощущениях». Итоги выполнения предвыборных обещаний президентом Владимиром Зеленским и его командой , подводит на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ожидания от «новых лиц»

«Что мы ждали от «технократов и либертарианцев»? Историю успеха, историю прорыва!», – пишет экс-министр.

«Точки роста экономики: оборона + инфраструктура, оборона + образование и спорт или оборона + инфраструктура, туризм и высокие технологии», – добавил он.

По большому счету, все ожидания сводились к «высоким зарплатам и низким налогам».

https://politua.org/ekonomika/77802-bjudzhet-2020-v-desyati-tezisah-kak-volna-populizma-razbivaetsya-o-skaly-realnosti

«Зарплаты официальные, налоги платят все! И тогда бабушка, торгующая овощами со смартфоном, спокойно платит 50 грн налога в месяц, потому что знает, что олигархи платят сотни миллионов долларов налогов в бюджет, а не выводят их в офшоры», – отмечает Омелян.

Что мы получили?

«Прорыв откладывается на 2021 год», – подчеркивает Омелян

Рост ВВП не 7-10-15%, а очень скромных 3,7%. О росте ВВП на 40% за следующие 5 лет уже никто даже не заикается. А об этих 40% говорила, собственно, команда Зе, хоть и 40% плюс – это не рост в разы, как обещали они на выборах.

«Старый псевдосоциализм с новыми лицами», – отмечает Омелян.

Расходы госбюджета в 2019 году – 1 трлн 125 млрд грн.

Проект бюджета на 2020 год – 1 трлн 195 млрд грн. То есть, теневой сектор экономики объемом 30-50% так и останется теневым. Олигархи как не платили ничего или по минимальным ставкам, так и останутся теми же олигархами.

«Мечты о росте поступлений от таможни на 3,5-6 млрд долларов в год так и остаются лозунгами.

Теневые схемы на рынке топлива, азартных игр, спирта, янтаря остаются в тени.

Программы и создание условий для развития реальной экономики и новых технологий отсутствуют», – подчеркивает Омелян.

«Песни о резком улучшении так и останутся песнями», – добавил он.

Минималка не соответствует уровню реальных расходов на проживание, рост пенсий, стипендий «не сильно и не в разы».

«Сохранили существующие программы правительств Яценюка-Гройсмана, и в лучшем случае увеличили их финансирование на 5-10%», – отмечает Омелян.

Задекларированное сокращение финансирования госаппарата на 10% (любимые популистские лозунги всех правительств) в реальности приведет к его фактическому росту. Просто сравните количество сотрудников офиса президента или секретариата Кабмина в 2015, 2019 или 2020 годах. А сокращать количество госслужащих в районах «несложно, они же далеко».

Об инфраструктуре

«Хорошо, что сохранили Дорожный фонд. Плохо, что ничего не предусмотрели на территориальные дороги. Мы закладывали +10 млрд грн, в этом проекте бюджета – ноль.

На аэропорты предусмотрено аж 1 млрд грн. Одна взлетная полоса стоит от 2,3 до 3 млрд гривен. То есть, 1/3 аэропорта без терминала в 2020?», – подчеркнул Омелян.

«Напомню, в этом году мы сдали абсолютно новую взлетную полосу в Одессе. Без пафоса и проклятий про предшественников и грабежей», – добавил он.

О финансировании пассажирских перевозок железной дорогой, развитии морской и речной отраслей – ни строчки, одни обещания на словах.

«И мой искренний совет премьер-министру. Воздержитесь от личных историй, не становитесь предыдущими руководителями Кабмина по духу», – отмечает Омелян.

Що ми чекали від «технократів і лібертаріанців»?Історію успіху, історію прориву!Точки росту економіки: оборона +… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Dinsdag 5 november 2019

Задача Правительства – обеспечить прозрачные и эффективные механизмы, условия и финансирование. А мальчик или девочка из Луганска или Харькова уже сами доберутся до Львова современным автобаном или лоукостом или фликсбусом, вернутся и расскажут родителям о своих положительных впечатлениях без советов правительства.

«Ждем утверждения парламентом бюджета на 2020 год, и тогда прокомментируем каждую цифру. Какое будущее нам предлагают популисты, интересно будет каждому. Потому что после зрелищ народу нужен и хлеб», – подытожил Омелян.