Бюджет 2020: волна популизма разбивается о скалы реальности

В Кабмине представили проект бюджета на 2020 год, его внесут в парламент для рассмотрения во втором чтении.

Сегодня украинское правительство премьер-министра Алексея Гончарука презентовало подготовленный ко второму чтению законопроект о госбюджете-2020. Основные показатели будущего финансового документа страны анализирует на своей странице в Facebook экс-нардеп Вадим Денисенко.

«Бюджет 2020. Кратко», – пишет политик.

Далее в 10 тезисах он рассматривает основные положения представленного проекта бюджета.

1. Чиновники считают себя либертарианцами и думают, что экономике помогать не нужно и рынок сам все отрегулирует, поэтому здесь нет никаких реальных стимулов для драйверов экономики.

2. Дешевое кредитование «переносится» на конец года, когда Гончарук уже не будет премьером.

3. На таможне, как до сих пор считалось, крадется 100 млрд, но план по таможне, где коррупция должна быть преодолена до 1 января практически не растет.

4. 40 процентов экономики в тени. Детенизация, которая «идет семимильными шагами» не повлияла на плановые поступления от налоговой.

5. В ручном режиме будут распределены 28 млрд на безопасность и оборону. Проще говоря – это скрытая война между силовыми ведомствами.

6. Анонсированная реформа скорой помощи, по факту вылилась в покупку 500 новых машин, которые должны быть закуплены еще в этом году и деньги на них были предусмотрены в бюджете-2019. А вот самой реформы ургентной медицины просто не будет. Все ограничится новыми авто.

7. Цены на электроэнергию для населения вырастут. Количество субсидиантив уменьшится примерно на 700-800 тысяч, а пенсии будут такими же, как и в прошлом году.

8. Зарплаты для военнослужащих остаются практически без изменений. Это может вызвать колоссальный отток контрактников и может даже вызвать восстановление призыва.

9. Никакой анонсированной реформы высшего образования и науки не будет и увеличение выплат профессуре не предусмотрено.

10. Гончарук не согласовывал бюджет с МВФ, а это значит, что транша в ближайшее время не будет.

Бюджет 2020. Коротко1. Урядовці вважають себе лібертаріанцями і вважають, що економіці допомагати не потрібно і ринок… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 5 november 2019

«Более подробно все можно будет проанализировать несколько позже. Но пока это набор цифр, который вряд ли позволит сделать прорывы», – отмечает Денисенко.

«И ничего страшного не было бы, если бы мы понимали куда движется страна экономически. Пока есть только продажа земли. И все», – подытожил он.