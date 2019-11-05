Манафорт хотел захватить Укртелеком, – расследование

Вместе со своими украинскими партнерами Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем одиозный американский лоббист Пол Манафорт собирался сфальсифицировать крупнейшую сделку о приватизации телекоммуникационной компании Украины. За большое вознаграждение Манафорт должен был обеспечить финансирование этой сделки, свидетельствует электронная переписка, которое получили «The Organized Crime and Corruption Reporting Project» («OCCRP»).

«Так что Манафорт не смог найти инвесторов, сделками провели без него. Во время окончательной приватизации «Укртелекома», государственного оператора телефонной связи вероятным покупателем стал Дмитрий Фирташ, украинский медиа и газовый магнат. Сейчас идет процесс его экстрадиции из Австрии в США по коррупционным обвинениям», – говорится в статье расследователей.

В 2016 году Манафорт возглавлял президентскую кампанию Дональда Трампа. Сейчас он отбывает наказание за налоговые преступления и банковское мошенничество. Его посадили за расследования о вмешательстве России в выборы США 2016 года, которое проводил Департамент юстиции США под руководством Роберта Мюллера.

Манафорт – давний игрок в американской политике и бизнесе и имеет связи по всему миру. Его отношения с Украиной тянутся еще с начала 2000-х. Кроме этого, он был вовлечен в президентской кампании Виктора Януковича в 2010 году.

«Во время этой кампании Манафорт тесно сотрудничал с двумя украинскими политиками: депутатом Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем Левочкиным, который стал главой администрации президента Януковича. Манафорт и Левочкин не теряли времени, планируя различные сделки. Об этом свидетельствуют тысячи электронных писем, которые оказались в «OCCRP». Они подтверждают, что переписка между этими людьми продолжались десятилетиями», – подчеркивают расследователи.

Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации «Укртелекома». Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс.

«Уважаемый господин Манафорте! Ниже привожу некоторые мысли по проектам, которые мы обсуждали», – написала она 13 сентября 2010. Из письма было ясно, что должность ее брата, как высшего чиновника в правительстве Януковича, может пригодиться.

«Мы можем влиять на условия аукциона. Таким образом, есть пространство для маневра», – написала Левочкина, которая, среди всего, была также представительницей украинской делегации в ПАСЕ.

Электронное письмо Юлии Левочкин в Пола Манафорта

Левочкина сообщила Манафорту, что они с братом могут «структурировать условия тендера» под себя, и даже не допустить к участию компании, в которых любое государство имела долю более 25 процентов.

«Мы можем подготовить компанию, которая будет участвовать в тендере», – написала она.

Левочкина также отметил, что предлагаемый законодательством фонд, который должен покрыть убытки «Укртелекома» от обслуживания сельских территорий, может превысить стоимость компании почти вдвое – примерно до четырех миллиардов долларов.

«Как вы знаете, закон может быть принят или к приватизации или после. Надеюсь, вы понимаете, что это значит», – написала она, имея в виду, что это будет влиять на планы группы.

Фонд для покрытия убытков «Укртелекома» так и не ввели. Но в момент переписки, Манафорт восторженно ответил на электронное письмо Левочкина.

«Я передал информацию соответствующим людям», – написал он 14 октября.

«Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи – собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги. Кто будет от вас?», – добавил он

Отвечая на приглашение Манафорта, Левочкина написала, что среди присутствующих будет Григорий Дзекон, тогдашний глава «Укртелекома». Это демонстрировало, что он является участником схемы по приватизации. В электронном письме от 5 октября Дзекон посоветовал Левочкиной не делиться деталями об ожидаемых условия тендера с потенциальными инвесторами.

«Они могут сразу что-то заподозрить», – написал он.

В конце концов, 16 ноября Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки «Укртелекома», несмотря на «давление» на потенциальный источник финансирования в Китае. Схема продолжилась без него.

«Адвокаты Манафорта не отреагировали на запрос о комментарии», – подчеркивают расследователи.

Латвийский банк

Полученные электронные письма также обнаружили, что Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами латвийского банка Trasta Komercbanka, причастного к Российской Финансовой «Мегапральни» – большой финансовой схемы, раскрытой «OCCRP» в 2014 году. Чуть меньше десяти процентов банка Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн.

«Но из переписки, в котором Левочкиных называют «Джинджер» и «Фред», видно, что Трехерн фактически руководил их семейным бизнесом. Под непосредственным наблюдением Юлии он руководил оффшорными фирмами, которые им принадлежали (общее количество оффшорных фирм Левочкиных составляет почти четыре десятка), французской виллой и коллекцией произведений искусства», – отмечают расследователи.

Ключевой задачей Трехерн было находить способы скрыть, что Левочкин является бенефициарными владельцами различных активов. С этой целью он и другие люди выступали доверенными лицами для влиятельных политиков.

«Нигде и никогда не следует использовать имя керивникив. Все политики должны стоять в стороне бизнеса в течение трех-пяти поколений», – сообщил Трехерн в электронном письме один из юристов семьи.

«Конечными бенефициарными владельцами должны быть бизнесмены иностранцы с чистой репутацией», – рекомендовал адвокат.

Еще одним совладельцем банка был деловой партнер и политический союзник Левочкиных, тогдашний украинский депутат Иван Фурсин. Ему принадлежали 33% банка. Вместе трое совладельцев назначили одного члена наблюдательного совета, которая состояла из трех человек. Другие 43% принадлежали Генеральному директору банка Игорю Буймистер, бизнес-партнеруЛьовочкиних.

«Адвокат Левочкиных отрицал любые нарушения с их стороны, назвав вопрос журналиста «не основанными на фактах». Трехерн не отреагировал на запросы о комментарии», – подчеркивают расследователи.

Кроме того, что Левочкин фактически владели банком, в котором счета российской финансовой «мегапральни», они также использовали систему, которая появлялась в базе данных «мегарпальни» «OCCRP». Об этом свидетельствует переписка.

Например, в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкин, как правильно составить поддельный контракт, чтобы осуществить тайные платежи через новозеландскую подставную фирму Lynform Capital. Это оффшорная компания, которая появлялась в «мегапральни».

«Коммерческая деятельность (в поддельном контракте – ред.) Должна соответствовать заявленной деятельности компании. Например, торговля металлами, производство мороженого или незаконный ввоз оружия; -нибудь, что компания Lynform сообщила Банка», – пояснил Трехерн.

Джекон оставался генеральным директором «Укртелекома» после его приватизации до 2011 года и был членом наблюдательного совета компании до 2013 года. После этого он переехал в Калифорнию, где стал соучредителем ИТ компании. В комментарии «OCCRP» он сообщил, что не может «ни опровергнуть, ни подтвердить подлинность» электронных писем, и сказал, что ничего не знает о попытке Левочкиных повлиять на приватизацию «Укртелекома».

«Адвокат Дэн Шефет представляет интересы Левочкиных. Сегодня и брат и сестра члены украинского парламента. Кроме этого, Сергей является одним из лидеров крупнейшей оппозиционной партии в стране. Шефет отверг обвинения о причастности Сергея Левочкина схеме с приватизацией телекоммуникационной сети», – подчеркивают расследователи.

В сообщении Юлия Левочкина прислала «OCCRP» со своей парламентской электронной почты, добавив в копию Шефета, она сказала, что никогда ни посылала, ни получала ни одного письма из тех, что были присланы из ее адреса. Она назвала утечка электронных писем попыткой «дестабилизировать политическую ситуацию в Украине путем клеветы на должном избранных членов парламента с целью вызвать раздор и недоверие».

«Мы представили своего участника тендера»

Конечный срок подачи тендера по «Укртелекому» был в декабре 2010 года. Согласно электронное письмо Юлии Левочкин в Манафорта, условия тендера ограничили участие любых компаний, в которых государство владеет долей в 25 и более процентов. Национальные и международные компании, которые уже контролировали четверть украинского рынка телекоммуникаций, также не могли принять участие в тендере.

«Эти условия исключили ряд заинтересованных компаний. В конце концов, единственное предложение поступило от Европейской Корпорации с приватизационными Инвестиций (EPIC), малоизвестной инвестиционной компании, базирующейся в Вене. Во время приватизации «Укртелеком» оценил собственную стоимость в 2 миллиарда долларов. Но EPIC приобрела ее только за минимальную ставку в 1,3 миллиарда долларов», – отмечают расследователи.

Совладелец EPIC и управляющий партнер Питер Голдшайдер заявил лондонскому изданию «Financial Times», что компания не является посредником ни одного олигарха и тендер был справедливым. Сейчас Голдшайдер работает на компанией с беспроводных технологий Rivada Networks. Он сообщил «OCCRP», что текущие судебные процессы и соглашение о неразглашении не позволяют ему давать комментарии. Но данные, полученные «OCCRP», указывают, кто стоял за EPIC.

«В ноябре 2010 года, всего за несколько недель до приватизации, Юлия Левочкина написала Манафорту: «Информирую вас, что мы представили своего участника тендера. Больше ждать мы не могли», – подчеркивают расследователи.

EPIC назвал своих бенефициаров в тендерном предложении. Ими были Голдшайдер и четыре другие совладельцы. Однако, как свидетельствуют корпоративные записи, только через два года после приобретения Укртелекома роль EPIC в структуре собственности была заменена зарегистрированной на Кипре фирмой Raga Establishment.

«Диаграмма структуры собственности, полученная журналистами, которая включает Raga, дает понять, кто ее настоящий владелец. Холдинговые компании оффшорной фирмы также указаны, как холдинговые компании для группы DF, конгломерата, который принадлежит украинскому медиа и газовом магнату Дмитрию Фирташу. Сергей Левочкин имеет долю в компании химических продуктов и удобрений Ostchem, которая является дочерней компанией группы DF», – отмечают расследователи.

Борьба за добычу

В июне 2013 года Raga продала «Укртелеком» за 886 000 000 долларов компании «Систем Кэпитал Менеджмент» (SCM). Эта компания принадлежит одному из самых богатых украинский, Ринату Ахметову. Однако сделка не завершилась, и Raga подала иски против SCM в Лондонские и Кипрские суды. Но получила только одну выплату в размере 100 000 000 долларов.

«Этот судебный процесс раскрывает другие детали по бенефициаров различных привлеченных компаний, подчеркивают роль Фирташа в приобретении «Укртелекома», – подчеркивают расследователи.

6 июня 2018 Компания SCM заявила, что пыталась отказаться от покупки «Укртелекома» после того как обнаружила, что Raga не выполнила обязательств по инвестированию в инфраструктуру компании. Это, по словам SCM создавало риск, что «Укртелеком» вернут в государственную собственность.

«В своем иске против SCM, Raga заявила – вопреки предыдущей позиции EPIC, ее бенефициарами были Голдшайдер и его партнеры – что ее единственным бенефициаром на момент продажи был украинский банкир по имени Денис Горбуненко. SCM в свою очередь доказывала в суде, что Горбуненко был доверенным лицом Фирташа», – подчеркивают расследователи.

Полученные электронные письма демонстрируют глубокие связи между Горбуненко и Фирташем. В 2014 году Фирташа арестовали в Вене. Его обвинили в том, что он платил взятки за приобретение разрешения на добычу титана в Индии. Горбуненко вместе с юристами и пиарщиками Фирташа разрабатывал стратегию защиты олигарха.

«Хотя Манафорту не удалось нажиться на схеме по приватизации телекоммуникационной компании, это не первая его попытка вести дела с Фирташем. В 2009 году мужчины обсуждали возможность создания международного фонда для покупки проблемных объектов, согласно полученным электронными письмами», – отмечаютт расследователи.

В том же году Манафорт закончил электронное письмо Фирташу оптимистичным приветствием: «Наша дружба и партнерство продолжаться долгие годы. Вперед к настоящих и будущих успехов!»