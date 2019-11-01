Экономика

На пороге ухудшения отношений Украины с Китаем: почему можно забыть о поддержке?

Команда Зеленского демонстрирует одни провал за други во внешней политики Украины. После наметившейся капитуляции перед Россией, непростых отношений с США и ЕС, подошла очередь испорченных отношений с Китаем.

Наметился еще один катастрофический провал новых властей во внешней политике. Речь идет о резком ухудшении отношений с Китаем, пишет на своей странице в Facebook сооснователь и директор экономических программ «Украинского института будущего» Анатолий Амелин.

«Плохие новости из Китая для Украины привезли друзья», – пишет экономический эксперт.

«Знаете почему Украина не может расчитывать на поддержку Китая (2-й экономики Мира), его инвестиции и рост товарооборота ближайшие годы?», – добавил он.

В чем же причины такого резкого охлаждения отношений?

1) 1 октября 2019 года Украина впервые за (!) 27 лет не поздравила Китай с Днем Независимости…

«Даже Трамп поздравил (по своему), а Украина нет. На сайте Президента поздравления нет, на сайте Кабмина тоже?» – отмечает Амелин.

2) У крупнейшего торгового партнере Китая до сих пор нет от Украины посла.

3) А еще Украина до сих пор не назначила своего представителя межправительственной совместной комиссии Украина – Китай (уровень вице-премьера).

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4) А еще Украина так и не смогла взять в Китае выделенные Китайским Банком $4 млрд на энергетические и зерновые проекты. Проект закрыт. Денег больше не дадут.

«О каком сотрудничестве после этого можно говорить? О каких инфраструктурных проектах в рамках «Один пояс-один путь» на $20 млрд долл. Об инвестициях в энергетику тоже можно забыть», – подчеркнул Амелин.

Теперь, разморозка отношений возможно только при выполнение следующих условий:

1. Назначение главы межправительственной комиссии

2. Организация подкомиссий (12 по каждому направлению). Они не должны быть формальными. Каждое направление – это потенциальные инвестиции и рост торгового оборота.

3. Назначить таки посла.

4. Назначить при Президенте и Премьере советника по вопросам Китая.

Плохие новости из Китая для Украины привезли друзья.Знаете почему Украина не может расчитывать на поддержку Китая (2-й…

Geplaatst door Anatoliy Amelin op Vrijdag 1 november 2019

5. Создать группу дружбы с Китаем в ВР, возглавляемую правящей партией, а не оппозицией.

6. И самое главное, восстановление диалога на уровне официального визита Президента Зеленского к Си Цзиньпин.

«Если про$рем, винить можно только себя…», – подытожил Амелин

Автор Анатолий Амелин
Источник Facebook
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