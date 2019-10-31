Дания дала разрешение на Северный поток-2 в месте затопления химического оружия

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе страны, сообщается в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Европейской правды».

Отмечается, что разрешение выдано на строительство на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Агентство оценило, что этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Согласно им, Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду, а также, при необходимости, должна указать, где такие трубопроводы должны быть проложены.

Отмечается, что после анализа результатов, которые обязательно должны быть включены в материалы финальной оценки воздействия на окружающую среду, а также экологических, экономических, технических, и юридических аспектов, было принято решение о выборе варианта маршрута к юго-востоку от Борнхольма, в экологически небезопасном месте. Хотя ранее сообщалось что маршрут пройдет дальше от этого острова, огибая его с севера.

Также нужно отметить, что существуют официально неподтвержденные свидетельства того, как в 1946 году четыре корабля с общим грузом в 15000 тонн химического оружия были затоплены к юго-востоку от Борнхольма, а также о захоронении 8000 тонн химических боеприпасов к востоку от острова.

Несмотря на то, что местом затопления была избрана окружность радиусом три морские мили, центр которой обозначен на картах вполне конкретными координатами – 55º21′ северной широты и 15º37′02′′ восточной долготы, – сотни тысяч авиационных бомб, артиллерийских снарядов, мин, фугасов просто высыпали с кораблей за борт, причем зачастую еще на пути следования к указанному району. Часть боеприпасов была сброшена в воду в деревянных ящиках, которые некоторое время держались на поверхности и относились волнами за пределы места захоронения; зафиксированы случаи обнаружения этих ящиков на побережье Борнхольма и южном побережье Швеции.

Таким образом, следует допустить, что боеприпасы оказались рассредоточенными на значительной территории. Это подтверждается тем, что рыбаки обнаруживают фрагменты боеприпасов за пределами места захоронения.

«В нашем распоряжении имеется документ, найденный в некогда рассекреченной «Особой папке Сталина» и относящийся к событиям лета 1948 года. На одном листе, где содержится информация о затоплении химоружия, министр внутренних дел СССР С. Круглов пишет товарищу Сталину И. В.: «Нередко из-за плохой видимости и сильных штормов снаряды с боевыми отравляющими веществами сбрасывают в море в стороне от заданных квадратов…», – сообщали «Вести Сегодня» в октябре 2005 года.